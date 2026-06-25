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Apple überrascht mit Planänderung bei M-Chips

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Ende 2026 werden wir noch den M5 Ultra bei Apple sehen, so Mark Gurman von Bloomberg, außerdem kommt auch direkt der M6 in diesem Jahr. Aber Apple hat den Plan geändert und bringt nur den Basis-Chip, alle anderen Versionen nicht.

Stattdessen kommt direkt im ersten Halbjahr 2027 der Apple M7 und später im Jahr folgen noch die Pro-, Max- und Ultra-Version. Eigentlich überspringt Apple also die M6-Generation so ein bisschen, den Basis-Chip kann man sich auch fast sparen.

Grund ist die aktuelle KI-Entwicklung, die M5- und M6-Generation sind nicht dafür ausgelegt, Produkte damit aber schon fertig entwickelt. Die M7-Generation soll ein großer Schritt in diesem Bereich sein, es lohnt sich also sehr, auf 2027 zu warten.

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  1. René H. 🔆
    sagt am

    Sollöte es nicht ein ganz neues Macbook Pro geben mit vielen HW-Änderungen? Läuft das dann noch auf M5 oder ist das verschoben?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu René H. ⇡

      Das ist die Frage, die sich einige gerade stellen, entweder kommt es mit dem M5 Ultra oder später.

      Antworten

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