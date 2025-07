ARD bleibt Marktführer im Radiobereich

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hat die Ergebnisse der „ma 2025 Audio II“ veröffentlicht. In dieser Untersuchung wurde der Radio- und Audiomarkt in Deutschland beleuchtet.

Demnach erreichen die Popwellen des ARD-Senderverbunds werktäglich 13,922 Millionen Hörer, was einem Anstieg gegenüber der vorherigen Erhebung entspricht. Auch die Informationsprogramme der ARD verzeichneten einen leichten Anstieg und werden von 5,888 Millionen Menschen täglich genutzt, was 8,3 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren entspricht.

Radiomarkt wächst leicht – Podcasts legen deutlich zu

Das gesamte Hörfunkangebot der ARD verzeichnet ebenfalls einen Zuwachs und kommt nun auf 35,341 Millionen Hörer pro Tag. Damit hört weiterhin rund die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland werktags mindestens ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm. Insgesamt nutzen 53,16 Millionen Menschen täglich Radio, was 74,9 Prozent der Bevölkerung entspricht.

Parallel dazu steigt auch die Nutzung von Podcasts: 10,3 Prozent der Bevölkerung hören täglich Podcasts, was einem Plus von 1,1 Prozentpunkten entspricht. Besonders in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen ist die Nutzung weit verbreitet: Fast jeder Fünfte hört täglich Podcasts. Insgesamt hat fast die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung mindestens einmal einen Podcast gehört.

Die ma Audio wird zweimal jährlich veröffentlicht und basiert auf drei Erhebungen: der Befragung „ma Radio“, der technischen Messung „ma IP Audio“ sowie einer Online-Tagebuch-Studie. Die Daten gelten für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren. Eine Übersicht über alle Ergebnisse findet ihr hier.

