Audi hat ein Problem mit Elektroautos von AUDI

Audi will die Probleme auf dem Markt in China mit einer neuen Untermarke namens AUDI (große Buchstaben, keine Ringe) in den Griff bekommen und ersten beiden Modelle sorgten auch bei deutschen Medien für durchaus positives Feedback.

Das liegt auch daran, dass man sie bei Auto China kaufen konnte, wo man damit warb. Ich spreche von der Vergangenheit, denn Audi ist jetzt rechtlich gegen den Händler vorgegangen und hat den Verkauf des E5 und E7X bei uns untersagt.

Laut Audi seien diese beiden Elektroautos speziell für China entwickelt worden und nicht für den europäischen Markt geeignet, daher will man sie auch nicht auf den deutschen Straßen sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass der VW-Konzern gegen den Import von eigenen Elektroautos aus China vorgeht (war schon beim ID.6 so).

Als Grund nennt Audi die fehlende Kontrolle bei den Zulassungen, es gäbe hier „nicht bekannten Bedingungen“, so Audi in der Automobilwoche. Der Händler hat sich nicht dazu geäußert, den Verkauf der Elektroautos jedoch direkt eingestellt.

Der VW-Konzern denkt aber mittlerweile selbst darüber nach, ob Elektroautos, die eigentlich speziell für China entwickelt wurden, auch Exportiert werden. Vielleicht will Audi die AUDI-Modelle also lieber selbst anbieten. Aber selbst wenn nicht, so ein Importmodell kann der Marke, da nicht für Europa angepasst, auch schaden.

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