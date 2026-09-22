Mobilität

Audi hat ein Problem mit Elektroautos von AUDI

Oliver Schwuchow
Von
9 Kommentare

Audi will die Probleme auf dem Markt in China mit einer neuen Untermarke namens AUDI (große Buchstaben, keine Ringe) in den Griff bekommen und ersten beiden Modelle sorgten auch bei deutschen Medien für durchaus positives Feedback.

Das liegt auch daran, dass man sie bei Auto China kaufen konnte, wo man damit warb. Ich spreche von der Vergangenheit, denn Audi ist jetzt rechtlich gegen den Händler vorgegangen und hat den Verkauf des E5 und E7X bei uns untersagt.

Laut Audi seien diese beiden Elektroautos speziell für China entwickelt worden und nicht für den europäischen Markt geeignet, daher will man sie auch nicht auf den deutschen Straßen sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass der VW-Konzern gegen den Import von eigenen Elektroautos aus China vorgeht (war schon beim ID.6 so).

Als Grund nennt Audi die fehlende Kontrolle bei den Zulassungen, es gäbe hier „nicht bekannten Bedingungen“, so Audi in der Automobilwoche. Der Händler hat sich nicht dazu geäußert, den Verkauf der Elektroautos jedoch direkt eingestellt.

Der VW-Konzern denkt aber mittlerweile selbst darüber nach, ob Elektroautos, die eigentlich speziell für China entwickelt wurden, auch Exportiert werden. Vielleicht will Audi die AUDI-Modelle also lieber selbst anbieten. Aber selbst wenn nicht, so ein Importmodell kann der Marke, da nicht für Europa angepasst, auch schaden.

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  1. Rob 🌀
    sagt am

    Audi kann weg. Deren Autos sind schon seit Jahren eine Zumutung. Man könnte dann in Ingolstadt und Neckarsulm Waffen herstellen.

    Antworten
    1. Gast 🍀
      sagt am zu Rob ⇡

      A…loch!!!
      Sorry, was anderes fällt mir bei so einer bescheuerten Aussage nicht ein.
      Da hängen 1000/10000 oder sogar 100000 von Familien dran.
      Wie kann man so eine Aussage tätigen?
      Der Beitrag gehört gelöscht!

      Antworten
      1. René Hesse ♾️
        sagt am zu Gast ⇡

        Nur weil dir eine Meinung nicht passt, werden wir nichts löschen. Bitte beachte auch deinen Umgangston bei deinen Antworten.

        Antworten
        1. Gast 🍀
          sagt am zu René Hesse ⇡

          Die Antwort von dieser Berühmtheit ist absolut arrogant, ignorant und vor allem absolut menschenverachtend.
          Und hat null und nix mit freier Meinung zu tun. Null!

          Antworten
    2. Fabio 🪴
      sagt am zu Rob ⇡

      Keine Angst, Audi wird weg. Die machen seit Jahren nur VW Upselling. Schlimmer ist nur Porsche.

      Antworten
  2. Christian 🔆
    sagt am

    Ist das rechtlich überhaupt möglich?

    Also kann ein Hersteller mir als Händler verbieten seine Waren anzubieten, wenn ich sie ordnungsgemäß importiert habe?

    Antworten
    1. Heiko Dröse ☀️
      sagt am zu Christian ⇡

      nennt man Lobby- hat man oder hat man nicht

      Antworten
      1. Fabio 🪴
        sagt am zu Heiko Dröse ⇡

        Plus Geld für eine Armada von Anwälten.

        Antworten
  3. Philipp 🔆
    sagt am

    … nicht für den europäischen Markt geeignet …
    … nicht bekannten Bedingungen …

    Soso.

    Antworten

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