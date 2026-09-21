Volkswagen sieht „Wendepunkt“ bei Elektroautos

Volkswagen war sehr früh bei der Elektromobilität dabei und auch in der ersten Hochphase ein dominanter Player. Doch nach dem ersten Hype folgte eine kurze Phase der verhaltenen Nachfrage, die jetzt so langsam wieder abgeklungen ist.

Für Martin Sander sei der „Wendepunkt in der Transformation“ erreicht, wie die Automobilwoche berichtet. Die Nachfrage nach Elektroautos steigt in Europa und anderen Regionen „spürbar an“ und daher stellt Volkswagen die Produktion um.

Weniger Verbrenner, mehr Elektroautos, so lautet der Plan, bei der Auftragslage dominiert der vollelektrische Antrieb sogar den Verbrenner in Deutschland. Und mit dem anstehenden VW ID Tiguan rechnet man jetzt sicher mit einem weiteren Push.

Volkswagen von Entwicklung überrascht

Vor allem die hohen und immer noch steigenden Preise bei Benzin und Diesel sorgen für eine „geringere Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor“, so der Vertriebsvorstand von VW. Eigentlich ging man 2026 davon aus, dass die Nachfrage nach Elektroautos langsamer steigt, das kommt etwas überraschend.

Es bleibt aber dabei, die Prognose für das aktuelle Jahr wurde gesenkt, denn der Umbau des Konzerns und andere Faktoren wie China und Porsche belasten die Zahlen von Volkswagen. Mal schauen, wie sich der Markt im Winter entwickelt.

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