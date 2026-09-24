GTA 6: Die nächste Stufe des Marketings kommt

Es geht weiter bei GTA 6 und vielleicht sogar schon sehr bald, einige rechnen noch heute mit neuen Details. Nach einer Preview bei Netflix und einem Album, wo man mit Spotify warb, folgt heute der nächste Schritt und es wird wohl wieder teuer.

Wie beim Album gibt es wohl physische Dinge, denn Rockstar wird angeblich neues Merch für GTA 6 auf den Markt bringen. Es gibt Shirt, Kappen, Mützen, Aufkleber, Schlüsselanhänger und mehr, rund 55 Items sollen bei Rockstar erhältlich sein.

Achja, eine „Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection“ soll es heute auch noch geben, diese Dinge wurden im Code von Rockstar gefunden. Und im Hintergrund baut man das Marketing in den USA auf, da kommt also bald etwas.

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