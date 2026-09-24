Kingdom Rush 6: Neues Tower Defense ist da

Ironhide hat heute den Startschuss für das im Sommer angekündigte Kingdom Rush 6 gegeben, welches den Titel „Genesis“ trägt. Es kostet 7,99 Euro für iOS und Android oder 19,99 Euro bei Steam, wo es ab heute auch direkt verfügbar ist.

Mit diesem Kingdom Rush will man wieder etwas mehr zurück zum Ursprung und vor allem Fans abholen, denen die Entwicklung der beliebten Reihe in letzter Zeit nicht so gut gefallen hat. Im Kern blieb sich die Reihe allerdings doch immer treu.

Ich mag die Spiele der Reihe und habe zwar nicht alle gezockt, aber ich konnte in Teil 6 reinschauen, wenn auch nur kurz, und das machte direkt Laune. Werde ich auf dem iPad definitiv in den kommenden Monaten nebenbei immer wieder zocken.

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