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Gemini 4 kommt bald: Google kündigt neues KI-Modell an

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Google ist bereit für den nächsten und vor allem großen Schritt bei Gemini, aber man befindet sich noch in der „Verfeinerungsphase“, so Koray Kavukcuoglu bei The Information. Doch Gemini 4 ist fast bereit und kommt schon sehr bald zu uns.

Wann? Das wollte man noch nicht verraten, aber definitiv noch 2026 und auch nicht erst kurz vor Jahresende. Klingt stark nach Oktober oder spätestens November. Google hat sich mit seinem Flaggschiff-KI-Modell somit ein Jahr Zeit gelassen.

Details zu Gemini 4 gibt es noch keine, aber viele warten auf einen neuen Schritt, da Gemini 3.5 Pro, was eigentlich eine Lücke im Sommer schließen sollte, nie kam. Google will mit Gemini 4 mal wieder zeigen, dass man führen bei KI ist und diesen Markt dominiert. Gemini 4 soll „an der Grenze des Möglichen stehen“, so Google.

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  1. VW-fan 🎖
    sagt am

    Das wird sehr spannend. Was GPT6 da vorgelegt hat ist ja schon echt verrückt und wenn Google da mitzieht oder das sogar noch übertrifft, dann wird es der Wahnsinn.

    Antworten

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