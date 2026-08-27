Autos als Thermometer: Das sind Deutschlands heißeste Städte

Freiburg war laut einer CARIAD-Auswertung im Sommer 2026 die heißeste deutsche Großstadt.

Die durchschnittliche Tagestemperatur lag dort im Juni und Juli bei 27,30 Grad Celsius. Mannheim folgte mit 27,10 Grad, Karlsruhe mit 26,97 Grad. Deutlich kühler war es im Norden. Bremerhaven kam auf 21,33 Grad. Zwischen beiden Städten lagen damit fast 6 Grad.

Grundlage sind anonymisierte Sensordaten von mehr als zwei Millionen vernetzten Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns. Gemessen wurde in 80 deutschen Städten mit mindestens 100.000 Einwohnern jeweils zwischen 8 und 20 Uhr.

Im Westen steigen die Temperaturen besonders stark

Im Vergleich zu 2022 verzeichnete Köln mit 1,66 Grad den größten Anstieg. Dahinter folgen Leverkusen mit 1,61 Grad und Mülheim an der Ruhr mit 1,56 Grad. Nur drei der untersuchten Städte waren geringfügig kühler als 2022.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Freiburg: 27,30 Grad und damit Platz eins

Bremerhaven: 21,33 Grad und niedrigster Wert

Köln: größter Anstieg mit 1,66 Grad

77 von 80 Städten wurden seit 2022 wärmer

Berlin sank um 0,28 Grad

Die Fahrzeugdaten sollen klassische Wetterstationen nicht ersetzen. Sie können laut CARIAD aber kleinräumige Unterschiede auf einzelnen Straßen und in städtischen Hitzeinseln sichtbar machen.

Ich finde vor allem den Vergleich innerhalb einzelner Städte interessant. Für die Bewertung von Hitze sind solche lokalen Messdaten oft aussagekräftiger als ein einzelner Wert für eine ganze Region.

Die Daten der CARIAD-Auswertung im Detail

Die heißesten Städte Deutschlands im Sommer 2026 1. Freiburg im Breisgau: 27,30 °C durchschnittliche Tagestemperatur

27,30 °C durchschnittliche Tagestemperatur 2. Mannheim: 27,10 °C durchschnittliche Tagestemperatur

27,10 °C durchschnittliche Tagestemperatur 3. Karlsruhe: 26,97 °C durchschnittliche Tagestemperatur

26,97 °C durchschnittliche Tagestemperatur 4. Ludwigshafen am Rhein: 26,87 °C durchschnittliche Tagestemperatur

26,87 °C durchschnittliche Tagestemperatur 5. Heidelberg: 26,86 °C durchschnittliche Tagestemperatur

26,86 °C durchschnittliche Tagestemperatur 6. Heilbronn: 26,67 °C durchschnittliche Tagestemperatur

26,67 °C durchschnittliche Tagestemperatur 7. Frankfurt am Main: 26,37 °C durchschnittliche Tagestemperatur

26,37 °C durchschnittliche Tagestemperatur 8. Offenbach am Main: 26,35 °C durchschnittliche Tagestemperatur

26,35 °C durchschnittliche Tagestemperatur 9. Darmstadt: 26,35 °C durchschnittliche Tagestemperatur

26,35 °C durchschnittliche Tagestemperatur 10. Würzburg: 26,24 °C durchschnittliche Tagestemperatur Grundlage ist die durchschnittliche Tagestemperatur im Juni und Juli 2026 zwischen 8 und 20 Uhr. Die kühlsten Städte Deutschlands im Sommer 2026 1. Bremerhaven: 21,33 °C durchschnittliche Tagestemperatur

21,33 °C durchschnittliche Tagestemperatur 2. Kiel: 21,43 °C durchschnittliche Tagestemperatur

21,43 °C durchschnittliche Tagestemperatur 3. Rostock: 21,48 °C durchschnittliche Tagestemperatur

21,48 °C durchschnittliche Tagestemperatur 4. Lübeck: 21,87 °C durchschnittliche Tagestemperatur

21,87 °C durchschnittliche Tagestemperatur 5. Oldenburg: 22,04 °C durchschnittliche Tagestemperatur

22,04 °C durchschnittliche Tagestemperatur 6. Hamburg: 22,19 °C durchschnittliche Tagestemperatur

22,19 °C durchschnittliche Tagestemperatur 7. Bremen: 22,45 °C durchschnittliche Tagestemperatur

22,45 °C durchschnittliche Tagestemperatur 8. Remscheid: 22,71 °C durchschnittliche Tagestemperatur

22,71 °C durchschnittliche Tagestemperatur 9. Chemnitz: 22,85 °C durchschnittliche Tagestemperatur

22,85 °C durchschnittliche Tagestemperatur 10. Salzgitter: 22,90 °C durchschnittliche Tagestemperatur Zwischen Freiburg im Breisgau und Bremerhaven liegen damit im Durchschnitt knapp 6 °C. Die Städte mit dem stärksten Temperaturanstieg seit 2022 1. Köln: +1,66 °C

+1,66 °C 2. Leverkusen: +1,61 °C

+1,61 °C 3. Mülheim an der Ruhr: +1,56 °C

+1,56 °C 4. Krefeld: +1,55 °C

+1,55 °C 5. Duisburg: +1,53 °C

+1,53 °C 6. Bonn: +1,52 °C

+1,52 °C 7. Bochum: +1,50 °C

+1,50 °C 8. Koblenz: +1,50 °C

+1,50 °C 9. Essen: +1,50 °C

+1,50 °C 10. Düsseldorf: +1,49 °C Verglichen wird die durchschnittliche Tagestemperatur im Sommer 2026 mit dem entsprechenden Wert aus dem Jahr 2022. Die Städte mit dem geringsten Temperaturanstieg seit 2022 1. Berlin: -0,28 °C

-0,28 °C 2. Potsdam: -0,21 °C

-0,21 °C 3. Magdeburg: -0,08 °C

-0,08 °C 4. Dresden: +0,02 °C

+0,02 °C 5. Wolfsburg: +0,04 °C

+0,04 °C 6. Göttingen: +0,06 °C

+0,06 °C 7. Jena: +0,07 °C

+0,07 °C 8. Chemnitz: +0,10 °C

+0,10 °C 9. Salzgitter: +0,15 °C

+0,15 °C 10. Braunschweig: +0,18 °C Nur Berlin, Potsdam und Magdeburg lagen 2026 geringfügig unter ihren Vergleichswerten von 2022. In 77 von 80 untersuchten Großstädten stiegen die Temperaturen.

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