Marktgeschehen

Samsung streicht Premium-Technologie bei TVs

Oliver Schwuchow
Von

Samsung warb viele Jahre mit der sogenannten QD-Technologie bei TVs, also den „Quantum Dots“. Diese Technologie war immer das Aushängeschild der Premium-Reihe bei Samsung und sorgte unter anderem für eine höhere Farbabdeckung.

Samsung lässt QD-Produktion auslaufen

Doch die Produktion ist teurer und mit der aufkommenden Konkurrenz aus China hat man sich dazu entschieden, dass QD im LCD-Markt auslaufen wird. Schon in diesem Jahr wurde die Produktion um 80 Prozent bei Samsung gesenkt, so etnews.

Bei den QLED-Modellen nutzt Samsung sie schon jetzt nicht mehr, bei der teureren Neo QLED-Reihe allerdings schon. Doch auch hier soll die Technologie laut Quelle bis 2028 auslaufen. Unklar ist, wie es bei OLED aussieht, das wurde nicht erwähnt.

China erhöht den Preisdruck bei Samsung

Viele Mitbewerber aus China haben aber in den letzten Jahren auch mit QD bei den TVs geworben, obwohl es keine echte QD-Technologie ist. TCL verlor deshalb zum Beispiel auch einen Rechtsstreit in Deutschland (wegen irreführender Werbung).

Doch Samsung hat erkannt, dass der Zusatz „QD“ für die Kunden gar nicht so wichtig ist, wie man das viele Jahre dachte. Am Ende zählt der Preis. Und da kann man ohne QD-Schicht zur Not aggressiver gegenüber der Konkurrenz auftreten.

Ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss auf die Verkaufszahlen haben wird, aber aus technischer Sicht ist es dennoch schade. Mal schauen, wie es Samsung Display bei OLED handhabt, denn QD-OLED ist aktuell mein Favorit bei OLED TVs.

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