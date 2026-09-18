Neuer GTA-Leak weckt Hoffnung bei vielen Fans

Es gab schon einen Leak des Source Code von GTA 5, aber jetzt sind die Dateien (wir sprechen hier über 200 GB an Material) öffentlich aufgetaucht und werden mal wieder genau untersucht. Darin sind auch schon viele Inhalte für GTA 6 zu sehen.

Doch das Spiel ist offiziell, wir haben viel gesehen, es kommt in zwei Monaten, es gibt hier nicht viel Neues. Aber es ist damit bestätigt, dass Rockstar ein DLC für das alte GTA plante, in dem es nach Liberty City gehen sollte. Dann kam der Erfolg von GTA Online und Multiplayer rückte als große Cashcow viele Jahre in den Fokus.

Die Frage ist jetzt, ob man das Material, welches einst als DLC geplant war, für GTA 6 nutzen wird. Entweder direkt zum Start oder auch mit einem DLC. Immerhin ist Lucia aus Liberty City, ein Ausflug in die Stadt wäre denkbar. Vielleicht nur als kurze Mission, vielleicht wird man Liberty City auch immer wieder so besuchen können.

Rockstar hat bisher noch nicht über die Größe von GTA 6 gesprochen und die Leaks spielten bisher alle in Vice City und am Anfang der Story. Ich fände es aber durchaus spannend, wenn man ab und zu, um etwas Abwechslung zur bunten Welt von Miami zu haben, auch einen kleinen Ausflug nach New York machen kann.

MAJOR #GTA leak! Many files from a previous Rockstar leak have now become public. This includes a look at a MASSIVELY expanded Liberty City that was planned for GTA V, but was likely pushed back to become DLC for GTA VI. Here's a look at the expanded Liberty City layout. This… pic.twitter.com/Em8qo2M8yw — TJGM (@TJGM_) September 18, 2026

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