Disney+ wird immer schlechter und teurer

Wer ein teures Premium-Abo bei Disney+ gebucht hat, der musste eine Weile auf 4K und HDR verzichten. 4K ist mittlerweile zurück, aber HDR fehlt weiterhin. Und auch Google Cast fehlt, sowie auch mittlerweile Apple AirPlay. Dafür hat man die AGB so angepasst, dass Werbung im Premium-Abo auch eine Möglichkeit wäre.

Disney+ werden also immer mehr Funktionen gestrichen, weil das Unternehmen keine Patentgebühren zahlen möchte, hält aber an der letzten Preiserhöhung für das Abo fest. Der Kunde muss also austragen, was das Unternehmen versäumt hat.

Der Start von Disney TV im Dezember wird da kein Trost sein und die neuen Filme benötigen mittlerweile auch immer länger, bis sie vom Kino im Abo landen. Das Abo, was eins zum wichtigsten Produkt erklärt wurde, wird also immer schlechter.

Doch Disney reagiert nicht mit einer Offensive bei Inhalten und Qualität, ganz im Gegenteil, ein kostenloses Abo soll es richten. Schade, wir nutzen Disney+ und wir nutzen es auch sehr gerne. Man hat, auch dank 20th Century Fox, viele alte und gute Inhalte. Aber darauf liegt der Fokus, bei neuen Inhalten sieht es anders aus.

Ich verstehe, dass Disney+ nicht mehr der große Liebling ist, Streamingdienste sind oft nicht lukrativ, daher gibt es trotz Einschränkungen auch keinen Preisnachlass, was doch eine nette Geste für Kunden wäre, die jetzt weniger Funktionen haben.

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