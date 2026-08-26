Mobilität

Nur noch 35 Prozent wollen einen reinen Verbrenner: Das zeigt die TÜV-Studie

René Hesse
Von
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Die Hälfte der Bundesbürger würde beim Autokauf ein Elektroauto oder einen Hybrid bevorzugen.

Jeweils 25 Prozent würden laut TÜV Mobility Studie 2026 (PDF) ein reines Elektroauto oder einen Hybrid wählen. 35 Prozent bevorzugen einen reinen Verbrenner, 4 Prozent Wasserstoff. Repräsentativ befragt wurden 2.504 Erwachsene.

Auch die Neuzulassungen verschieben sich. Im ersten Halbjahr 2026 entfielen laut KBA 26 Prozent auf reine Elektroautos, 11 Prozent auf Plug-in-Hybride und 29 Prozent auf sonstige Hybride. Benziner und Diesel kamen zusammen auf 34 Prozent.

Hohe Preise und Ladenetz bremsen Elektroautos

Die größten Vorbehalte gegenüber Elektroautos bleiben:

  • 57 Prozent nennen hohe Anschaffungskosten.
  • 52 Prozent bemängeln die Reichweite.
  • 50 Prozent sehen zu wenige Ladestationen.
  • 61 Prozent der E-Auto-Besitzer stört die geringere Winterreichweite.

Das Auto bleibt zugleich wichtig. 83 Prozent fahren mindestens einmal pro Woche Auto. Beim ÖPNV zeigen sich große Unterschiede: In Orten unter 100.000 Einwohnern nutzen ihn regelmäßig nur 8 bis 12 Prozent, in Metropolen sind es 47 Prozent. 76 Prozent wünschen sich eine stärkere Förderung des ÖPNV.

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