Gesellschaft

Alkohol wird teurer: Bundesregierung plant Steuerplus

René Hesse
Von
10 Kommentare

Die Bundesregierung will mehrere Alkoholsteuern um 20 Prozent erhöhen und damit Milliarden für den Bundeshaushalt einnehmen.

Der Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes (PDF) sieht höhere Alkohol-, Schaumwein-, Zwischenerzeugnis- und Alkopopsteuern vor. Bereits 2027 erwartet die Bundesregierung dadurch 380 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen. 2028 sollen es 455 Millionen Euro sein.

Haushaltsbegleitgesetz bringt weitere Einschnitte

Von 2027 bis 2031 sollen die höheren Alkoholsteuern insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro einbringen. Gleichzeitig enthält der Entwurf weitere Maßnahmen zur Konsolidierung des Bundeshaushalts.

Die wichtigsten geplanten Änderungen im Überblick:

  • Alkoholsteuern steigen jeweils um 20 Prozent.
  • 2,7 Milliarden Euro aus Emissionsrechten fließen 2027 direkt in den Bundeshaushalt.
  • Die Tilgung des Bundeswehr-Sondervermögens beginnt erst 2033 statt 2031.
  • Der Sofortzuschlag im Kinderzuschlag soll abgeschafft werden.
  • Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung wird 2027 um eine Milliarde Euro gekürzt.

Die Abschaffung des Sofortzuschlags soll 450 Millionen Euro sparen, allerdings entstehen zugleich Mehrausgaben beim Grundsicherungsgeld. Bei der Rentenversicherung summieren sich die Kürzungen einschließlich früherer Maßnahmen 2027 auf 2,2 Milliarden Euro.

Ich halte vor allem die Steuererhöhung bei Alkohol für unmittelbar spürbar, weil Hersteller und Handel einen Teil der Mehrbelastung voraussichtlich über höhere Preise an Verbraucher weitergeben dürften.

Bahn ICE DB
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  1. Neuhier 🔆
    sagt am

    Richtig so! Und bitte keine Ausnahmen. Dazu gehört Alkohol in der Quängelzone und an Tankstellen verboten.

    Antworten
  2. Robert 🔅
    sagt am

    Alkohol kann nicht teuer genug werden, hier geht es um den Schutz vieler Bevölkerungsgruppen

    Antworten
    1. gork 🏆
      sagt am zu Robert ⇡

      Gebe dir grundsätzlich recht. Aber dann hätte man es 100% oder noch mehr teurer machen müssen. Mit 20% geht es wohl eher um die Optimierung der Einnahmen

      Antworten
  3. Kurt 🔆
    sagt am

    wird Zeit. Alkohol ist eh zu schädlich und wird zu sehr unterschätzt.

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  4. Alfons 🌀
    sagt am

    „Mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben“ irgendsowas habe ich da mal aus der CDU Ecke gehört 😂😂

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  5. Ulrich 👋
    sagt am

    Alles zum Wohle der Bürger. Nur das glaubt schon lange keiner mehr. Sachsen-Anhalt ist aufgewacht und es werden noch mehr.

    Antworten
    1. S.A 🍀
      sagt am zu Ulrich ⇡

      Peinlich…. ^.^

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    2. Koreh 💎
      sagt am zu Ulrich ⇡

      du bist hier falsch.

      Antworten
    3. Mårtiň 💎
      sagt am zu Ulrich ⇡

      Aufwachen und sich einlullen lassen, ist ein Unterschied

      Antworten
    4. Neuhier 🔆
      sagt am zu Ulrich ⇡

      Ule… bist du es?… wärst mal lieber pennen geblieben anstatt „aufzuwachen“.

      Antworten

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