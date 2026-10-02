Bank of Scotland legt beim Tagesgeld noch eine Prämie drauf

Die Bank of Scotland bietet Tagesgeld-Neukunden 3,00 Prozent Zinsen für zwölf Monate und zusätzlich 20 Euro Prämie.

Der Willkommenszins gilt für Guthaben bis 50.000 Euro. Die Kontoführung ist kostenlos. Die zusätzliche Prämienaktion richtet sich an Kunden, die ab dem 1. Oktober 2026 ein neues Tagesgeldkonto eröffnen.

Bank of Scotland: Bedingungen für die 20-Euro-Prämie

Für die Prämie reicht die Kontoeröffnung allein nicht aus. Bis spätestens 30. November 2026 müssen mindestens 5.000 Euro eingezahlt werden. Anschließend darf das Gesamtguthaben vom 1. Dezember 2026 bis einschließlich 31. Mai 2027 zu keinem Zeitpunkt unter diese Grenze fallen.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

3,00 Prozent p. a. für zwölf Monate

p. a. für zwölf Monate Willkommenszins für bis zu 50.000 Euro Guthaben

20 Euro Prämie bei mindestens 5.000 Euro Guthaben*

Kostenlose Kontoführung

* Die Prämie erhalten Sie, wenn Sie ab dem 01.10.2026 ein Tagesgeldkonto eröffnen und bis spätestens 30.11.2026 mindestens 5.000 € darauf einzahlen. Ihr Gesamtguthaben darf vom 01.12.2026 bis einschließlich 31.05.2027 zu keinem Zeitpunkt 5.000 € unterschreiten.

Wer ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnet hat, kann auf Wunsch zusätzlich ein Festgeldkonto im Online-Banking eröffnen und nutzen.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann online über Video-Ident eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument.

Gut zu wissen: Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

Zur Bank of Scotland →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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