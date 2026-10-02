100 GB für 11,99 Euro: Lebara senkt erneut den Preis

Lebara senkt den Preis seines 100-GB-Tarifs auf 11,99 Euro pro Monat und bietet weiterhin zwei Laufzeitvarianten an.

Der Mobilfunkanbieter reduziert damit erneut den Monatspreis. Ursprünglich kostete das Angebot 14,99 Euro, anschließend 12,99 Euro. Mit nun 11,99 Euro liegt der reguläre Preis insgesamt 3 Euro beziehungsweise rund 20 Prozent unter dem ursprünglichen Niveau.

Die neuen Konditionen gelten sowohl für den monatlich flexiblen Tarif als auch für die Variante mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Unterschiede gibt es beim Bonus für eine erfolgreiche Rufnummernmitnahme.

Lebara: 100 GB mit Wechselbonus

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Allnet 100 GB Flex: 11,99 Euro monatlich

Flex-Tarif: 20 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Allnet 100 GB 24M: 11,99 Euro monatlich

24-Monats-Tarif: 25 Euro Wechselbonus

24M mit Bonus: rechnerisch 10,95 Euro pro Monat

Beim Laufzeitvertrag zahlen Kunden über 24 Monate regulär 287,76 Euro. Nach Abzug des Wechselbonus von 25 Euro bleiben rechnerisch 262,76 Euro beziehungsweise rund 10,95 Euro pro Monat. Lebara nutzt das Telefónica-o2-Netz und unterstützt 5G.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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