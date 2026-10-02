Fiat kündigt „völlig neues Mobilitätskonzept“ an

Fiat möchte im Rahmen der Paris Motor Show ein neues Konzept vorstellen, das man „Multiplay“ nennt. Es sei ein „völlig neues Mobilitätskonzept“ für die Marke von Stellantis, welches „flexibel, erschwinglich und außerordentlich nützlich“ ist.

Die technische Basis könnte der kommende Grizzly von Fiat sein, wobei man hier eher von einer Art „Pickup mit dem Komfort und Platz eines SUV“ spricht. Der Fokus liegt auf einer erschwinglichen Mobilität und auf Familien, so Fiat weiter.

Details zum Fiat Multiplay, der gegen 2027 oder 2028 als Serienversion folgen dürfte, gibt es noch nicht, aber es sind ja nur noch wenige Tage bis zu großen Automesse in Frankreich. Vielleicht hilft euch der erste Teaser ja etwas weiter:

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