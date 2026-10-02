FRITZ! bestätigt Lieferprobleme bei FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90

Die neue FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 dürfte im Handel zunächst schwer zu bekommen sein.

FRITZ!-Chef Jan Oetjen hat sich öffentlich zur Lieferzeit des neuen Routers geäußert. Demnach habe ein Abnehmer vorab die gesamte Produktionskapazität der ersten Monate gekauft. Wer genau dahintersteckt, verriet Oetjen nicht. So heißt es:

[…] der Haken ist in der Tat die Lieferzeit im Handel, aber jemand hat leider vorab unsere gesamte Produktionskapazität der ersten Monate aufgekauft […]

Das führt nun logischerweise dazu, dass man die FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 nicht in der geplante Stückzahl produzieren kann. Die Modelle, die anfangs gebaut werden, werden demnach vermutlich exklusiv bei Provider landen.

Die Aussage fiel im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die neue FRITZ!Box. Die Verzögerung scheint demnach zumindest nicht ausschließlich auf aktuelle Engpässe in der Elektronikindustrie zurückzugehen.

FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 trifft auf angespannten Markt

Die Rahmenbedingungen bleiben dennoch schwierig. Insbesondere Speicherchips sind weltweit stark gefragt. Der KI-Boom bindet zusätzliche Produktionskapazitäten. Hersteller bauen ihre Fertigung zwar aus, neue Kapazitäten benötigen jedoch Jahre.

Bei der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 kommen mehrere Punkte zusammen:

Die Weltpremiere erfolgte auf der IFA 2026.

Der Router unterstützt DSL und Glasfaser.

Triband-Wi-Fi 7 erreicht theoretisch bis zu 12,2 GBit/s.

Die Produktion der ersten Monate ist laut FRITZ!-Chef bereits vergeben.

Ganz neu ist eine längere Wartezeit bei FRITZ! allerdings nicht. Schon zu AVM-Zeiten lagen bei einzelnen Produkten zwischen Ankündigung, Vorstellung und breiter Verfügbarkeit teils längere Zeiträume. Das Unternehmen präsentiert neue Hardware traditionell häufig deutlich vor dem tatsächlichen Marktstart.

Ich finde die Aussage diesmal besonders interessant, weil offenbar nicht nur die allgemeine Bauteillage entscheidend ist. Wenn tatsächlich ein einzelner Abnehmer die komplette Anfangsproduktion gebunden hat, könnte die neue FRITZ!Box im freien Handel noch eine Weile selten bleiben. Immerhin nehmen erste Provider das Modell in Kürze ins Angebot auf.

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