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Vodafone baut kräftig aus: 2.400 Maßnahmen in einem Sommer

René Hesse
Von
© Vodafone

Vodafone hat im Sommer 2026 mehr als 2.400 Baumaßnahmen zur Erweiterung seines Mobilfunknetzes abgeschlossen.

Zwischen dem 21. Juni und 23. September gingen laut Vodafone mehr als 300 neue Mobilfunkstationen in Betrieb. An weiteren 2.100 Standorten installierte der Netzbetreiber zusätzliche LTE- und 5G-Antennen. Hintergrund ist auch der wachsende Datenverbrauch. Dieser lag im Sommer mehr als 30 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Vodafone erreicht 99,3 Prozent der Bevölkerung

Nach Unternehmensangaben können inzwischen 82,8 Millionen Menschen an ihrer Adresse LTE oder 5G von Vodafone nutzen. Das entspricht 99,3 Prozent der Bevölkerung. Beim 5G-Ausbau kamen 500 Orte erstmals hinzu. Zudem verstärkte Vodafone 560 bestehende 5G-Stationen. Die Netzabdeckung kann online eingesehen werden.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • mehr als 2.400 abgeschlossene Baumaßnahmen
  • über 300 neue Mobilfunkstationen
  • 2.100 Standorte mit zusätzlichen Antennen
  • mehr als 30 Prozent Wachstum beim Datenverkehr
  • 28.400 Standorte mit AML und Cell Broadcast

Mehr als 100 Festivals und Volksfeste erhielten zusätzlich temporäre Mobilfunkmasten. Alle 28.400 Vodafone-Standorte unterstützen laut Anbieter außerdem AML zur Standortübermittlung bei 112-Notrufen sowie Cell Broadcast für Warnmeldungen.

Zur Vodafone Netzabdeckungskarte →

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