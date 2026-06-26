Unterhaltung

Batman, Der Teufel trägt Prada 2 und mehr: Amazon Prime Video im Juli

Autor-Bild
Von
|
Amazon Prime Video Logo 2025 Header

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Juli 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Juli nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • ELLE | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
    Exklusiv verfügbar: ab 1. Juli 2026
  • RIDE OR DIE | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
    Exklusiv verfügbar: ab 15. Juli 2026
  • THE WAY OUT | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2
    Exklusiv verfügbar: ab 31. Juli 2026
  • BATMAN: CAPED CRUSADER | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2
    Exklusiv verfügbar: ab 31. Juli 2026

Serien

  • Elle | Original | Staffel 1
    ab 1. Juli 2026
  • Poker Face | Staffel 2
    ab 1. Juli 2026
  • Isakapatnam | Original | Staffel 1
    ab 2. Juli 2026
  • Loyalty Game | Exclusive | Staffel 1
    ab 3. Juli 2026
  • Absentia | Staffel 1-3
    ab 6. Juli 2026
  • Biester | Staffel 1-2
    ab 6. Juli 2026
  • Superman & Lois | Staffel 1-3
    ab 6. Juli 2026
  • Vorstadtweiber | Staffel 3-6
    ab 6. Juli 2026
  • The Westies | Original | Staffel 1
    ab 12. Juli 2026
  • Braunschlag | Staffel 1
    ab 13. Juli 2026
  • Murder 101 | Original | Staffel 1
    ab 13. Juli 2026
  • Ride or Die | Original | Staffel 1
    ab 15. Juli 2026
  • Young Farts Trailer Parts | Original | Staffel 1
    ab 17. Juli 2026
    Jesy Nelson: Life Changing | Staffel 2
  • ab 17. Juli 2026
    Suits | Staffel 1-9
    18. Juli 2026
  • Person Of Interest | Staffel 1-5
    ab 20. Juli 2026
  • Batman: Caped Crusader | Original | Staffel 2
    ab 31. Juli 2026
  • The Way Out | Exclusive | Staffel 2
    ab 31. Juli 2026

Filme

  • X
    ab 1. Juli 2026
  • 1984
    ab 1. Juli 2026
  • Am Strand
    ab 1. Juli 2026
  • Anatevka
    ab 1. Juli 2026
  • Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe
    ab 1. Juli 2026
  • Booksmart
    ab 1. Juli 2026
  • Bottoms
    ab 1. Juli 2026
  • Bones and All
    ab 1. Juli 2026
  • Capote
    ab 1. Juli 2026
  • Das Urteil von Nürnberg
    ab 1. Juli 2026
  • Der Mann im Mond
    ab 1. Juli 2026
  • Der Spion
    ab 1. Juli 2026
  • Die Geschichte der Dienerin
    ab 1. Juli 2026
  • Die glorreichen Sieben (1960)
    ab 1. Juli 2026
  • Die glorreichen Sieben (2016)
    ab 1. Juli 2026
  • Drei Amigos!
    ab 1. Juli 2026
  • Ein Fisch namens Wanda
    ab 1. Juli 2026
  • Fuze | Exclusive
    ab 1. Juli 2026
  • Jeepers Creepers: Reborn
    ab 1. Juli 2026
  • Jujutsu Kaisen 0
    ab 1. Juli 2026
  • Königin der Wüste
    ab 1. Juli 2026
  • Landschaft mit unsichtbarer Hand
    ab 1. Juli 2026
  • Latigo
    ab 1. Juli 2026
  • Memory – Sein letzter Auftrag
    ab 1. Juli 2026
  • Queen Bees
    ab 1. Juli 2026
  • Road House
    ab 1. Juli 2026
  • Ronin
    ab 1. Juli 2026
  • Umzingelt
    ab 1. Juli 2026
  • Leben und Sterben in L.A.
    ab 1. Juli 2026
  • Viel Lärm um nichts
    ab 1. Juli 2026
  • Von Löwen und Lämmern
    ab 1. Juli 2026
  • Zwei Glorreiche Halunken
    ab 1. Juli 2026
  • Life After Fighting | Exclusive
    ab 2. Juli 2026
  • Underwater – Es ist erwacht
    ab 2. Juli 2026
  • Lottergeist Beetlejuice
    ab 3. Juli 2026
  • Don’t Worry Darling
    ab 4. Juli 2026
  • Bagman
    ab 5. Juli 2026
  • Acid – Tödlicher Regen | Exclusive
    ab 5. Juli 2026
  • Nosferatu – Der Untote | Exclusive
    ab 5. Juli 2026
  • Vacation Friends
    ab 6. Juli 2026
  • Vacation Friends 2
    ab 6. Juli 2026
  • The Nun II
    ab 6. Juli 2026
  • Johnny English
    ab 6. Juli 2026
  • Trolls World Tour
    ab 6. Juli 2026
  • Control Room
    ab 6. Juli 2026
  • Dunkirk
    ab 7. Juli 2026
  • Tenet
    ab 9. Juli 2026
  • The Last Duel
    ab 9. Juli 2026
  • Interstellar
    ab 10. Juli 2026
  • Boulevard | Exclusive
    ab 10. Juli 2026
  • Der Marsianer – Rettet Mark Watney
    ab 11. Juli 2026
  • Ewig Dein
    ab 11. Juli 2026
  • Angst und Schrecken in Las Vegas
    ab 12. Juli 2026
  • Ein Fest fürs Leben
    ab 12. Juli 2026
  • They See You
    ab 13. Juli 2026
  • Silent Zone | Exclusive
    ab 13. Juli 2026
  • Evil Dead Rise
    ab 15. Juli 2026
  • Final Destination
    ab 15. Juli 2026
  • Conjuring: Die Heimsuchung
    ab 15. Juli 2026
  • Meg
    ab 15. Juli 2026
  • Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen
    ab 15. Juli 2026
  • Rio
    ab 16. Juli 2026
  • Rio 2
    ab 16. Juli 2026
  • Troja
    ab 16. Juli 2026
  • Landkrimi: Endabrechnung
    ab 17. Juli 2026
  • Focus
    ab 17. Juli 2026
  • Get Away
    ab 17. Juli 2026
  • Wildcat | Exclusive
    ab 17. Juli 2026
  • Vultures | Exclusive
    ab 19. Juli 2026
  • Der Weiße Hai
    ab 19. Juli 2026
  • Der Weiße Hai 2
    ab 19. Juli 2026

    Der Weiße Hai 3
    ab  19. Juli 2026

    Der Weiße Hai IV: Die Abrechnung
    ab 19. Juli 2026

  • The Cut | Exclusive
    ab 20. Juli 2026
  • Greenland
    ab 20. Juli 2026
  • Greenland 2 |  Exclusive
    20 Juli 2026
  • Game Night
    ab 20. Juli 2026
  • Heretic | Exclusive
    ab 20. Juli 2026
  • Der Große Gatsby
    ab 22. Juli 2026
  • Mindcage
    ab 23. Juli 2026
  • Honey
    ab 23. Juli 2026
  • Er steht einfach nicht auf Dich
    ab 25. Juli 2026
  • Die Farbe Lila
    ab 26. Juli 2026
  • I Am Legend
    ab 28. Juli 2026
  • Atomic Blonde
    ab 29. Juli 2026
  • The Devil’s Mouth | Original
    ab 29. Juli 2026
  • Alice, Darling
    ab 30. Juli 2026

Kaufen und Leihen

  • Der Teufel trägt Prada 2
    Zum Kaufen: ab 30. Juni 2026
    Zum Leihen: ab 30. Juni 2026
  • Das Drama – Noch mal auf Anfang
    Zum Kaufen: ab 2. Juli 2026
    Zum Leihen: ab 16. Juli 2026
  • Shelter
    Zum Kaufen: ab 16. Juli 2026
    Zum Leihen: ab 31. Juli 2026
  • Scary Movie
    Zum Kaufen: ab 20. Juli 2026
    Zum Leihen: ab 20. Juli 2026
  • In the Grey
    Zum Kaufen: ab 20. Juli 2026
    Zum Leihen: ab 20. Juli 2026
  • Horst Schlämmer sucht das Glück
    Zum Kaufen: ab 27. Juli 2026
    Zum Leihen: ab 18. August 2026
  • Disclosure Day
    Zum Kaufen: ab 29. Juli 2026
    Zum Leihen: ab 29. Juli 2026
  • Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

440 Euro günstiger: Das iPhone Air im Angebot bei Amazon

Als ich das Apple iPhone Air letztes Jahr getestet habe, da hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Nicht für…

25. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Batman, Der Teufel trägt Prada 2 und mehr: Amazon Prime Video im Juli
Weitere Neuigkeiten
Apple iPad mini mit OLED: Die Produktion ist wohl angelaufen
in Tablets
Nothing Phone: Juni Firmware-Update für zahlreiche Modelle veröffentlicht
in Firmware und Updates
Kommentar: Die Ära der schlechten Lenkräder
in Kommentar
Volkswagen „macht Ernst“: Vier Werke in Deutschland vor dem Aus
in Mobilität
Wegen „steigender Nachfrage“: Hyundai legt bei günstigem Elektroauto nach
in Mobilität
PlayStation: Sony schreibt Live-Service-Strategie weiter zurück
in Gaming
Autohersteller aus China werden europäischen Marken immer gefährlicher
in Mobilität
Alles wird teurer: Die Speicherkrise dürfte bleiben
in News
Trotz Preiserhöhungen: Konsolen-Knappheit für Ende 2026 erwartet
in Gaming
Hyundai i30: Der Golf-Konkurrent hat keine Zukunft als Verbrenner
in Mobilität