Batman, Der Teufel trägt Prada 2 und mehr: Amazon Prime Video im Juli

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Juli 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Juli nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

ELLE | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1

Exklusiv verfügbar: ab 1. Juli 2026

Exklusiv verfügbar: ab 1. Juli 2026 RIDE OR DIE | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1

Exklusiv verfügbar: ab 15. Juli 2026

Exklusiv verfügbar: ab 15. Juli 2026 THE WAY OUT | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2

Exklusiv verfügbar: ab 31. Juli 2026

Exklusiv verfügbar: ab 31. Juli 2026 BATMAN: CAPED CRUSADER | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2

Exklusiv verfügbar: ab 31. Juli 2026

Serien

Elle | Original | Staffel 1

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Poker Face | Staffel 2

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Isakapatnam | Original | Staffel 1

ab 2. Juli 2026

ab 2. Juli 2026 Loyalty Game | Exclusive | Staffel 1

ab 3. Juli 2026

ab 3. Juli 2026 Absentia | Staffel 1-3

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 Biester | Staffel 1-2

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 Superman & Lois | Staffel 1-3

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 Vorstadtweiber | Staffel 3-6

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 The Westies | Original | Staffel 1

ab 12. Juli 2026

ab 12. Juli 2026 Braunschlag | Staffel 1

ab 13. Juli 2026

ab 13. Juli 2026 Murder 101 | Original | Staffel 1

ab 13. Juli 2026

ab 13. Juli 2026 Ride or Die | Original | Staffel 1

ab 15. Juli 2026

ab 15. Juli 2026 Young Farts Trailer Parts | Original | Staffel 1

ab 17. Juli 2026

Jesy Nelson: Life Changing | Staffel 2

ab 17. Juli 2026 Jesy Nelson: Life Changing | Staffel 2 ab 17. Juli 2026

Suits | Staffel 1-9

18. Juli 2026

Suits | Staffel 1-9 18. Juli 2026 Person Of Interest | Staffel 1-5

ab 20. Juli 2026

ab 20. Juli 2026 Batman: Caped Crusader | Original | Staffel 2

ab 31. Juli 2026

ab 31. Juli 2026 The Way Out | Exclusive | Staffel 2

ab 31. Juli 2026

Filme

X

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 1984

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Am Strand

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Anatevka

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Booksmart

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Bottoms

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Bones and All

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Capote

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Das Urteil von Nürnberg

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Der Mann im Mond

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Der Spion

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Die Geschichte der Dienerin

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Die glorreichen Sieben (1960)

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Die glorreichen Sieben (2016)

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Drei Amigos!

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Ein Fisch namens Wanda

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Fuze | Exclusive

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Jeepers Creepers: Reborn

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Jujutsu Kaisen 0

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Königin der Wüste

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Landschaft mit unsichtbarer Hand

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Latigo

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Memory – Sein letzter Auftrag

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Queen Bees

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Road House

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Ronin

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Umzingelt

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Leben und Sterben in L.A.

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Viel Lärm um nichts

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Von Löwen und Lämmern

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Zwei Glorreiche Halunken

ab 1. Juli 2026

ab 1. Juli 2026 Life After Fighting | Exclusive

ab 2. Juli 2026

ab 2. Juli 2026 Underwater – Es ist erwacht

ab 2. Juli 2026

ab 2. Juli 2026 Lottergeist Beetlejuice

ab 3. Juli 2026

ab 3. Juli 2026 Don’t Worry Darling

ab 4. Juli 2026

ab 4. Juli 2026 Bagman

ab 5. Juli 2026

ab 5. Juli 2026 Acid – Tödlicher Regen | Exclusive

ab 5. Juli 2026

ab 5. Juli 2026 Nosferatu – Der Untote | Exclusive

ab 5. Juli 2026

ab 5. Juli 2026 Vacation Friends

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 Vacation Friends 2

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 The Nun II

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 Johnny English

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 Trolls World Tour

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 Control Room

ab 6. Juli 2026

ab 6. Juli 2026 Dunkirk

ab 7. Juli 2026

ab 7. Juli 2026 Tenet

ab 9. Juli 2026

ab 9. Juli 2026 The Last Duel

ab 9. Juli 2026

ab 9. Juli 2026 Interstellar

ab 10. Juli 2026

ab 10. Juli 2026 Boulevard | Exclusive

ab 10. Juli 2026

ab 10. Juli 2026 Der Marsianer – Rettet Mark Watney

ab 11. Juli 2026

ab 11. Juli 2026 Ewig Dein

ab 11. Juli 2026

ab 11. Juli 2026 Angst und Schrecken in Las Vegas

ab 12. Juli 2026

ab 12. Juli 2026 Ein Fest fürs Leben

ab 12. Juli 2026

ab 12. Juli 2026 They See You

ab 13. Juli 2026

ab 13. Juli 2026 Silent Zone | Exclusive

ab 13. Juli 2026

ab 13. Juli 2026 Evil Dead Rise

ab 15. Juli 2026

ab 15. Juli 2026 Final Destination

ab 15. Juli 2026

ab 15. Juli 2026 Conjuring: Die Heimsuchung

ab 15. Juli 2026

ab 15. Juli 2026 Meg

ab 15. Juli 2026

ab 15. Juli 2026 Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen

ab 15. Juli 2026

ab 15. Juli 2026 Rio

ab 16. Juli 2026

ab 16. Juli 2026 Rio 2

ab 16. Juli 2026

ab 16. Juli 2026 Troja

ab 16. Juli 2026

ab 16. Juli 2026 Landkrimi: Endabrechnung

ab 17. Juli 2026

ab 17. Juli 2026 Focus

ab 17. Juli 2026

ab 17. Juli 2026 Get Away

ab 17. Juli 2026

ab 17. Juli 2026 Wildcat | Exclusive

ab 17. Juli 2026

ab 17. Juli 2026 Vultures | Exclusive

ab 19. Juli 2026

ab 19. Juli 2026 Der Weiße Hai

ab 19. Juli 2026

ab 19. Juli 2026 Der Weiße Hai 2

ab 19. Juli 2026 Der Weiße Hai 3

ab 19. Juli 2026 Der Weiße Hai IV: Die Abrechnung

ab 19. Juli 2026

ab 19. Juli 2026 The Cut | Exclusive

ab 20. Juli 2026

ab 20. Juli 2026 Greenland

ab 20. Juli 2026

ab 20. Juli 2026 Greenland 2 | Exclusive

20 Juli 2026

20 Juli 2026 Game Night

ab 20. Juli 2026

ab 20. Juli 2026 Heretic | Exclusive

ab 20. Juli 2026

ab 20. Juli 2026 Der Große Gatsby

ab 22. Juli 2026

ab 22. Juli 2026 Mindcage

ab 23. Juli 2026

ab 23. Juli 2026 Honey

ab 23. Juli 2026

ab 23. Juli 2026 Er steht einfach nicht auf Dich

ab 25. Juli 2026

ab 25. Juli 2026 Die Farbe Lila

ab 26. Juli 2026

ab 26. Juli 2026 I Am Legend

ab 28. Juli 2026

ab 28. Juli 2026 Atomic Blonde

ab 29. Juli 2026

ab 29. Juli 2026 The Devil’s Mouth | Original

ab 29. Juli 2026

ab 29. Juli 2026 Alice, Darling

ab 30. Juli 2026

Kaufen und Leihen

Der Teufel trägt Prada 2

Zum Kaufen: ab 30. Juni 2026

Zum Leihen: ab 30. Juni 2026

Zum Kaufen: ab 30. Juni 2026 Zum Leihen: ab 30. Juni 2026 Das Drama – Noch mal auf Anfang

Zum Kaufen: ab 2. Juli 2026

Zum Leihen: ab 16. Juli 2026

Zum Kaufen: ab 2. Juli 2026 Zum Leihen: ab 16. Juli 2026 Shelter

Zum Kaufen: ab 16. Juli 2026

Zum Leihen: ab 31. Juli 2026

Zum Kaufen: ab 16. Juli 2026 Zum Leihen: ab 31. Juli 2026 Scary Movie

Zum Kaufen: ab 20. Juli 2026

Zum Leihen: ab 20. Juli 2026

Zum Kaufen: ab 20. Juli 2026 Zum Leihen: ab 20. Juli 2026 In the Grey

Zum Kaufen: ab 20. Juli 2026

Zum Leihen: ab 20. Juli 2026

Zum Kaufen: ab 20. Juli 2026 Zum Leihen: ab 20. Juli 2026 Horst Schlämmer sucht das Glück

Zum Kaufen: ab 27. Juli 2026

Zum Leihen: ab 18. August 2026

Zum Kaufen: ab 27. Juli 2026 Zum Leihen: ab 18. August 2026 Disclosure Day

Zum Kaufen: ab 29. Juli 2026

Zum Leihen: ab 29. Juli 2026

Zum Kaufen: ab 29. Juli 2026 Zum Leihen: ab 29. Juli 2026 Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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