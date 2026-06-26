Batman, Der Teufel trägt Prada 2 und mehr: Amazon Prime Video im Juli
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Juli 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im Juli nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- ELLE | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
Exklusiv verfügbar: ab 1. Juli 2026
- RIDE OR DIE | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
Exklusiv verfügbar: ab 15. Juli 2026
- THE WAY OUT | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2
Exklusiv verfügbar: ab 31. Juli 2026
- BATMAN: CAPED CRUSADER | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2
Exklusiv verfügbar: ab 31. Juli 2026
Serien
- Elle | Original | Staffel 1
ab 1. Juli 2026
- Poker Face | Staffel 2
ab 1. Juli 2026
- Isakapatnam | Original | Staffel 1
ab 2. Juli 2026
- Loyalty Game | Exclusive | Staffel 1
ab 3. Juli 2026
- Absentia | Staffel 1-3
ab 6. Juli 2026
- Biester | Staffel 1-2
ab 6. Juli 2026
- Superman & Lois | Staffel 1-3
ab 6. Juli 2026
- Vorstadtweiber | Staffel 3-6
ab 6. Juli 2026
- The Westies | Original | Staffel 1
ab 12. Juli 2026
- Braunschlag | Staffel 1
ab 13. Juli 2026
- Murder 101 | Original | Staffel 1
ab 13. Juli 2026
- Ride or Die | Original | Staffel 1
ab 15. Juli 2026
- Young Farts Trailer Parts | Original | Staffel 1
ab 17. Juli 2026
Jesy Nelson: Life Changing | Staffel 2
- ab 17. Juli 2026
Suits | Staffel 1-9
18. Juli 2026
- Person Of Interest | Staffel 1-5
ab 20. Juli 2026
- Batman: Caped Crusader | Original | Staffel 2
ab 31. Juli 2026
- The Way Out | Exclusive | Staffel 2
ab 31. Juli 2026
Filme
- X
ab 1. Juli 2026
- 1984
ab 1. Juli 2026
- Am Strand
ab 1. Juli 2026
- Anatevka
ab 1. Juli 2026
- Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe
ab 1. Juli 2026
- Booksmart
ab 1. Juli 2026
- Bottoms
ab 1. Juli 2026
- Bones and All
ab 1. Juli 2026
- Capote
ab 1. Juli 2026
- Das Urteil von Nürnberg
ab 1. Juli 2026
- Der Mann im Mond
ab 1. Juli 2026
- Der Spion
ab 1. Juli 2026
- Die Geschichte der Dienerin
ab 1. Juli 2026
- Die glorreichen Sieben (1960)
ab 1. Juli 2026
- Die glorreichen Sieben (2016)
ab 1. Juli 2026
- Drei Amigos!
ab 1. Juli 2026
- Ein Fisch namens Wanda
ab 1. Juli 2026
- Fuze | Exclusive
ab 1. Juli 2026
- Jeepers Creepers: Reborn
ab 1. Juli 2026
- Jujutsu Kaisen 0
ab 1. Juli 2026
- Königin der Wüste
ab 1. Juli 2026
- Landschaft mit unsichtbarer Hand
ab 1. Juli 2026
- Latigo
ab 1. Juli 2026
- Memory – Sein letzter Auftrag
ab 1. Juli 2026
- Queen Bees
ab 1. Juli 2026
- Road House
ab 1. Juli 2026
- Ronin
ab 1. Juli 2026
- Umzingelt
ab 1. Juli 2026
- Leben und Sterben in L.A.
ab 1. Juli 2026
- Viel Lärm um nichts
ab 1. Juli 2026
- Von Löwen und Lämmern
ab 1. Juli 2026
- Zwei Glorreiche Halunken
ab 1. Juli 2026
- Life After Fighting | Exclusive
ab 2. Juli 2026
- Underwater – Es ist erwacht
ab 2. Juli 2026
- Lottergeist Beetlejuice
ab 3. Juli 2026
- Don’t Worry Darling
ab 4. Juli 2026
- Bagman
ab 5. Juli 2026
- Acid – Tödlicher Regen | Exclusive
ab 5. Juli 2026
- Nosferatu – Der Untote | Exclusive
ab 5. Juli 2026
- Vacation Friends
ab 6. Juli 2026
- Vacation Friends 2
ab 6. Juli 2026
- The Nun II
ab 6. Juli 2026
- Johnny English
ab 6. Juli 2026
- Trolls World Tour
ab 6. Juli 2026
- Control Room
ab 6. Juli 2026
- Dunkirk
ab 7. Juli 2026
- Tenet
ab 9. Juli 2026
- The Last Duel
ab 9. Juli 2026
- Interstellar
ab 10. Juli 2026
- Boulevard | Exclusive
ab 10. Juli 2026
- Der Marsianer – Rettet Mark Watney
ab 11. Juli 2026
- Ewig Dein
ab 11. Juli 2026
- Angst und Schrecken in Las Vegas
ab 12. Juli 2026
- Ein Fest fürs Leben
ab 12. Juli 2026
- They See You
ab 13. Juli 2026
- Silent Zone | Exclusive
ab 13. Juli 2026
- Evil Dead Rise
ab 15. Juli 2026
- Final Destination
ab 15. Juli 2026
- Conjuring: Die Heimsuchung
ab 15. Juli 2026
- Meg
ab 15. Juli 2026
- Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen
ab 15. Juli 2026
- Rio
ab 16. Juli 2026
- Rio 2
ab 16. Juli 2026
- Troja
ab 16. Juli 2026
- Landkrimi: Endabrechnung
ab 17. Juli 2026
- Focus
ab 17. Juli 2026
- Get Away
ab 17. Juli 2026
- Wildcat | Exclusive
ab 17. Juli 2026
- Vultures | Exclusive
ab 19. Juli 2026
- Der Weiße Hai
ab 19. Juli 2026
- Der Weiße Hai 2
ab 19. Juli 2026
Der Weiße Hai 3
ab 19. Juli 2026
Der Weiße Hai IV: Die Abrechnung
ab 19. Juli 2026
- The Cut | Exclusive
ab 20. Juli 2026
- Greenland
ab 20. Juli 2026
- Greenland 2 | Exclusive
20 Juli 2026
- Game Night
ab 20. Juli 2026
- Heretic | Exclusive
ab 20. Juli 2026
- Der Große Gatsby
ab 22. Juli 2026
- Mindcage
ab 23. Juli 2026
- Honey
ab 23. Juli 2026
- Er steht einfach nicht auf Dich
ab 25. Juli 2026
- Die Farbe Lila
ab 26. Juli 2026
- I Am Legend
ab 28. Juli 2026
- Atomic Blonde
ab 29. Juli 2026
- The Devil’s Mouth | Original
ab 29. Juli 2026
- Alice, Darling
ab 30. Juli 2026
Kaufen und Leihen
- Der Teufel trägt Prada 2
Zum Kaufen: ab 30. Juni 2026
Zum Leihen: ab 30. Juni 2026
- Das Drama – Noch mal auf Anfang
Zum Kaufen: ab 2. Juli 2026
Zum Leihen: ab 16. Juli 2026
- Shelter
Zum Kaufen: ab 16. Juli 2026
Zum Leihen: ab 31. Juli 2026
- Scary Movie
Zum Kaufen: ab 20. Juli 2026
Zum Leihen: ab 20. Juli 2026
- In the Grey
Zum Kaufen: ab 20. Juli 2026
Zum Leihen: ab 20. Juli 2026
- Horst Schlämmer sucht das Glück
Zum Kaufen: ab 27. Juli 2026
Zum Leihen: ab 18. August 2026
- Disclosure Day
Zum Kaufen: ab 29. Juli 2026
Zum Leihen: ab 29. Juli 2026
- Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
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