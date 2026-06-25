440 Euro günstiger: Das iPhone Air im Angebot bei Amazon

Als ich das Apple iPhone Air letztes Jahr getestet habe, da hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Nicht für mich gedacht, ich brauche dieses dünne Design nicht und will lieber mehr Funktionen, aber grundsätzlich ein schönes Smartphone.

Was ich aber anders als Apple gesehen habe, war der hohe Preis. Teilweise deutlich schlechter als ein iPhone 17, aber wesentlich teurer. Der Markt hat das jetzt aber geregelt, denn man bekommt ein iPhone Air aktuell für 759 Euro bei Amazon.

Damit ist das iPhone Air jetzt 440 Euro günstiger als beim Marktstart und bei so einem Preis sind wir an einem Punkt, wo man es empfehlen kann. Es sollte nicht teurer als ein iPhone 17 sein, was jetzt ironischerweise sogar teurer als das Air ist.

Ich bin aber gespannt, wie Apple das lösen wird und ob die Neuerungen für das iPhone Air 2 reichen, denn eine Kamera mehr oder weniger wird vermutlich nicht den Unterschied machen. Die Entwicklung der letzten Monate zeigt, dass es der hohe Preis ist, der Probleme macht. Für Apple ist das aber keine gute Nachricht.

So einen hohen Wertverlust habe ich schon lange nicht mehr bei einem iPhone gesehen und wenn das beim Air 2 so bleibt, dann fliegt es sicher aus dem Lineup.

Hinweis: Es handelt sich um ein Angebot im Rahmen des Amazon Prime Day.

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