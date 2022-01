Beats Fit Pro im Test: Der beste Sport-Kopfhörer von Apple?

Als Apple mit dem Beats Fit Pro einen neuen Sport-Kopfhörer präsentierte, da war ich enttäuscht, dass man diesen letztes Jahr nur in den USA kaufen konnte. Ich trage diese Art von Kopfhörer überwiegend im Sport, daher habe ich mich gefreut, als Beats by Dre vor ein paar Tagen den Start in Deutschland angekündigt hat.

Doch wie gut ist der neue Sport-Kopfhörer? Er soll den Powerbeats Pro laut Beats nicht ersetzen, aber eins kann ich spoilern: Da muss man schnell nachlegen, denn im Moment ist das die bessere Wahl. Ich würde sogar behaupten, dass es einer der besten Sport-Kopfhörer auf dem Markt – und definitiv von Apple selbst – ist.

Eigentlich habe ich nur einen Kritikpunkt gefunden.

Video: Beats Fit Pro im Test

Beats Fit Pro: Test im Alltag

Der Beats Fit Pro sitzt dank Wingtips (Ohrbügel) gut im Ohr. Er geht nicht ganz so tief wie andere In-Ear-Kopfhörer ins Ohr, aber das dürfte einigen gefallen. Und der Aufsatz sorgt eben dafür, dass man dennoch einen guten Halt im Sport hat.

Es ist natürlich nicht der erste Kopfhörer mit Bügel, aber im Gegensatz zu anderen Modellen kann man den Wingtip nicht tauschen. Er ist sehr flexibel und sitzt bei mir optimal und sehr fest im Ohr, aber die Form eines Ohres ist unterschiedlich.

Was einige freuen wird: Im Gegensatz zu den Beats Studio Buds gibt es hier alle bekannten Features von Apple, wie den H1-Chip und 3D Audio. Der Kopfhörer ist schnell gekoppelt und verbindet sich automatisch in eurem Apple-Ökosystem.

Im Gegensatz zu den AirPods gibt es aber bei Beats weiterhin eine Android-App, die Android-Nutzer sollen für Beats auch weiterhin wichtig bleiben. Finde ich gut.

Der Sound des Beats Fit Pro gefällt mir, er besitzt gute Mitten und Höhen, ich würde sagen auf AirPods Pro-Level, und einen kräftigen Bass. Nach der Übernahme hat sich die Qualität bei Beats deutlich gebessert und das ist auch hier der Fall.

Was auch auf das ANC zutrifft, was Umgebungsgeräusche gut isoliert. Nicht ganz das Level von Sony (WF-1000XM4), aber auch hier würde ich wieder den Vergleich zu den AirPods Pro ziehen. Kurz: Das sind AirPods Pro, speziell für den Sport.

Nur eine Sache fehlt mir hier, wie bei den AirPods: Es gibt zwar 3D Audio und einen adaptiven Equalizer, aber man kann Soundprofile nicht selbst anpassen. Ich spiele aber gerne mit einem Equalizer herum und würde das auch gerne bei Apple tun.

Der Transparenzmodus ist natürlich auch hier vorhanden (und sehr gut) und es gibt physische Tasten zur Steuerung, was ein Pluspunkt für mich ist. Ich aktiviere diese zwar ab und zu versehentlich beim Einsetzen, danach finde ich das aber besser.

Laut Beats gibt es eine IPX4-Zertifizierung für den Sport und ich finde den Ton beim Telefonieren auch gut. Aber da muss ich euch wie immer ehrlich sagen, dass ich nicht viel mit solchen Kopfhörern telefoniere – das testen andere besser.

Einen Kritikpunkt habe ich aber noch: Das Case.

Die Akkulaufzeit liegt bei sehr guten 6 Stunden mit ANC und das Case bietet euch weitere 18 Stunden. Es wird über USB C geladen (Danke!), aber es ist sehr groß und es gibt kein Qi. Beats hat laut eigenen Angaben die Akkulaufzeit priorisiert.

Da haben andere Hersteller allerdings kleinere Cases mit der gleichen (oder sogar besseren) Akkulaufzeit und Qi. Übrigens auch Apple selbst (AirPods 3 und Pro).

Beats Fit Pro: Mein Fazit

Womit wir bei meinem Fazit wären, was grundsätzlich sehr positiv ausfällt. Ich mag den Beats Fit Pro und nutze ihn gerne im Sport. Ein guter Sound, gutes ANC und eine gute Passform sprechen für den Kopfhörer. Dazu kommen noch die üblichen Vorteile im Apple-Ökosystem und ich finde 229,95 Euro auch nicht übertrieben.

In dieser Preisklasse erwarte ich aber, dass alle wichtigen Punkte abgehakt sind und eine Schwäche gibt es hier eben: Das Case. Es ist unangenehm groß für die Hosentasche und obwohl es USB C bietet, fehlt hier eben leider auch noch Qi.

Apple hat mit den AirPods bewiesen, dass sie kompakte Cases mit Qi (jetzt sogar MagSafe) bauen können. Und dieses Modell ist nicht größer als die AirPods Pro.

Ein kompakteres Case mit Qi (im besten Fall mit MagSafe) wäre noch der letzte Punkt, der dieses Gesamtpaket abgerundet hätte. Da es derzeit nur mein Sport-Kopfhörer ist und mich das in der Sporttasche nicht stört, geht das noch. Ich will das aber eben klar erwähnt haben, da mir ein Case tatsächlich sehr wichtig ist.

Wenn euch das egal ist, dann gibt es von mir eine Kaufempfehlung. Ich finde sogar, dass das der bisher beste kabellose Kopfhörer von Apple ist. Ich nutze den Beats Fit Pro schon jetzt lieber als die AirPods Pro und hinzukommt, dass ich ihn zur Not auch mit Android koppeln kann (geht mit AirPods auch, da gibt es aber keine App).

tl;dr: Ich werde Ende 2022 wieder ein Kopfhörer-Best-Of machen und bisher wäre das meine erste Wahl beim Sport-Kopfhörer. 2022 ist noch lang, das weiß ich, aber das wird jetzt der Standard sein, mit dem ich neue Modelle in Zukunft vergleiche.

PS: Ich habe mich hier stark auf den Einsatz im Sport konzentriert, da ich Wingtips im Alltag für überflüssig halte. Man kann den Beats Fit Pro aber natürlich auch so tragen. Ich würde das Produkt aber schon eher als Sport-Kopfhörer einordnen.

