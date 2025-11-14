Zubehör

Belkin startet Rückruf wegen möglicher Überhitzung

Autor-Bild
Von
|

Belkin ruft zwei Geräte wegen möglicher Überhitzungsgefahr zurück.

Der US-Hersteller Belkin hat einen weltweiten Rückruf für den Auto-Tracking-Stand Pro (MMA008) und die BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (BPB002) gestartet. Betroffene Käufer können laut Unternehmensangaben eine vollständige Rückerstattung erhalten, sofern sie Seriennummer oder Kaufbeleg vorlegen.

Nach Angaben des Unternehmens besteht bei den Produkten ein Herstellungsfehler, der zu einer Überhitzung der verbauten Lithium-Ionen-Zellen führen könnte. Dadurch bestehe eine potenzielle Brandgefahr. Andere Geräte von Belkin seien demnach nicht betroffen.

Belkin ruft wegen Brandgefahr Zubehörprodukte zurück

Nutzer sollen die betroffenen Geräte sofort vom Strom trennen, nicht weiterverwenden und an einem sicheren, trockenen Ort lagern. Außerdem wird geraten, die Produkte weder im Hausmüll noch im regulären Recycling zu entsorgen. Stattdessen empfiehlt Belkin die Abgabe bei zertifizierten Sammelstellen für Lithium-Ionen-Batterien.

So prüfen Betroffene ihre Geräte:

Kunden erhalten laut Belkin eine vollständige Rückzahlung des Kaufpreises, unabhängig vom Zustand des Produkts. Weitere Informationen zu Ablauf, Kontaktmöglichkeiten und regionalen Servicenummern stellt der Hersteller über seine Support-Website bereit.

Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet

Es gibt Momente, in denen ein Produkt die Schwelle vom nützlichen Begleiter zum untragbaren Störfaktor überschreitet. Beim Echo Show ist…

14. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Zubehör / Belkin startet Rückruf wegen möglicher Überhitzung
Weitere Neuigkeiten
Der Neue Mercedes Benz Cla: Großartig, Mühelos, Intuitiv Und Flexibel The All New Mercedes Benz Cla: Gorgeous, Effortless, Intuitive, And Flexible.
Mercedes CLA: Verbrenner und Elektroauto (fast) auf einem Level
in Mobilität
MagentaTV: Jürgen Klopp wird WM-Experte
in News
Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet
in Smart Home
Bundesbank setzt auf Bargeld-Aufkleber an Ladentüren
in Fintech
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen will neue Technik für Elektroautos an andere verkaufen
in Mobilität
Google Pixel 8 Pro Android Apps
Android bleibt offen: Google rudert überraschend zurück
in Firmware und OS
Call of Duty: Black Ops 7: „Die schlechteste Kampagne aller Zeiten“
in Gaming
Red Dead Redemption 2 Cover Header
Red Dead Redemption: Neuauflage, Netflix-Version und Details zu Teil 2
in Gaming
The Last Of Us Hbo Serie Joel
Aktuelle HBO-Serien bleiben bei Sky und WOW
in News
Last One Laughing: Amazon überrascht mit zwei Ankündigungen
in News