Belkin startet Rückruf wegen möglicher Überhitzung

Belkin ruft zwei Geräte wegen möglicher Überhitzungsgefahr zurück.

Der US-Hersteller Belkin hat einen weltweiten Rückruf für den Auto-Tracking-Stand Pro (MMA008) und die BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (BPB002) gestartet. Betroffene Käufer können laut Unternehmensangaben eine vollständige Rückerstattung erhalten, sofern sie Seriennummer oder Kaufbeleg vorlegen.

Nach Angaben des Unternehmens besteht bei den Produkten ein Herstellungsfehler, der zu einer Überhitzung der verbauten Lithium-Ionen-Zellen führen könnte. Dadurch bestehe eine potenzielle Brandgefahr. Andere Geräte von Belkin seien demnach nicht betroffen.

Belkin ruft wegen Brandgefahr Zubehörprodukte zurück

Nutzer sollen die betroffenen Geräte sofort vom Strom trennen, nicht weiterverwenden und an einem sicheren, trockenen Ort lagern. Außerdem wird geraten, die Produkte weder im Hausmüll noch im regulären Recycling zu entsorgen. Stattdessen empfiehlt Belkin die Abgabe bei zertifizierten Sammelstellen für Lithium-Ionen-Batterien.

So prüfen Betroffene ihre Geräte:

Modellnummer auf Rückseite oder Seite des Geräts kontrollieren

Seriennummer und Kaufbeleg bereithalten

Rückrufformular online ausfüllen

Kunden erhalten laut Belkin eine vollständige Rückzahlung des Kaufpreises, unabhängig vom Zustand des Produkts. Weitere Informationen zu Ablauf, Kontaktmöglichkeiten und regionalen Servicenummern stellt der Hersteller über seine Support-Website bereit.