BIGSIM und sim.de starten neue 5G-Tarifaktion

Die Mobilfunkmarken BIGSIM und sim.de starten ab heute neue 5G-Tarifaktionen mit dauerhaft günstigen Preisen.

Beide Anbieter starten im 1&1-Netz (inkl. Vodafone-Roaming) neue Aktionen. Im Fokus stehen 5G Allnet-Flats bis 50 MBit/s mit stabilen Preisen auch nach 24 Monaten.

Bei BIGSIM reicht die Spanne von 8+27 GB für 7,99 Euro bis 70+20 GB für 16,99 Euro. Teilweise entfällt der Bereitstellungspreis in der Aktion.

Neue 5G Tarife bei BIGSIM und sim.de im Überblick

BIGSIM Tarife (Preis monatlich)

8+27 GB 7,99 Euro

20+30 GB 9,99 Euro

50+20 GB 13,99 Euro

70+20 GB 16,99 Euro

Zu den BIGSIM-Angeboten →

Sim.de ergänzt die Aktion mit eigenen 5G Tarifen. Auch hier gelten Allnet-Flat und zeitlich begrenzte Aktionspreise. Bei vielen Tarifen entfällt der Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit.

sim.de Tarife (Preis monatlich)

5+20 GB 6,99 Euro

10+30 GB 8,99 Euro

25+35 GB 12,99 Euro

70+10 GB 14,99 Euro

Zu den sim.de-Angeboten →

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