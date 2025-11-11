Black Weeks: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger

Internes

Da Ende November Black Friday ist, werden die Wochen zwischen Halloween und diesem Tag auch „Black Weeks“ genannt. Wie im letzten Jahr beteiligen wir uns mit einer Rabattaktion, die nur im November läuft.

Ab sofort könnt ihr mobiFlip Plus wieder mit über 50 Prozent Rabatt buchen. Das bedeutet: Bucht ihr monatlich, zahlt ihr pro Monat nur 1,11 Euro statt der üblichen 2,50 Euro. Schließt ihr das Jahresabo ab, dann zahlt ihr glatte 12 Euro pro Jahr (= 1 Euro pro Monat; statt 24 Euro pro Jahr).

Bestellbar ist das Black-Weeks-Aktionspaket ab sofort für einen begrenzten Zeitraum ausschließlich über diesen Link. Der Rabatt ist dauerhaft und bleibt so lange bestehen, wie das Paket läuft.

Die Paketbestandteile sind auch mit Rabatt wie gewohnt:

  • Plus-Zugang mit dauerhaftem Rabatt
  • Werbefreiheit für mobiFlip.de
  • Schnellere Ladezeit der Website
  • Kein Nutzertracking
  • Dark Mode (optional)
  • Optimierte Beitragsansicht
  • Kommentarhervorhebung (nur auf Wunsch)
  • Unterstützt das Projekt fair und direkt :-)

Unabhängig davon gibt es nun Geschenkmitgliedschaften bei Steady. Damit lässt sich mobiFlip Plus (Standard) ganz einfach für andere Personen buchen und verschenken. Das entsprechende Paket findet ihr hier.

Ergänzende Information: 10 % der Erlöse gehen an den Dienstleister Steady für das Bereitstellen der Abo-Plattform. Bei einer Lastschriftzahlung fallen die geringsten Gebühren an. Danke!

Zum mobiFlip Plus Black Week Deal →


2 Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. BK 👋
    sagt am

    Danke für das Angebot!

    Antworten
  2. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Ich werde es in diesem Jahr nicht buchen, weil ich es bereits im letzten Jahr gebucht habe und es einfach weiterlaufen lasse. 😀 Ich bin sehr zufrieden mit dem Abo, gerade für das kleine Geld, das es kostet. 👍

    Antworten

