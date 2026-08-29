Braunschweig elektrifiziert seine Busflotte im großen Stil

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH hat 50 neue Elektrobusse angeschafft und damit fast ein Drittel ihrer Busflotte elektrifiziert.

Parallel hat die BSVG den seit 2018 laufenden Neubau ihres Busbetriebshofs am Lindenberg abgeschlossen. Das rund 50.000 Quadratmeter große Depot bietet Platz für etwa 165 Busse. Der laufende Busbetrieb wurde während der achtjährigen Bauphase nicht unterbrochen.

Braunschweig investiert Millionen in E-Busse und Ladeinfrastruktur

Die 50 neuen Elektrobusse stammen von MAN und Daimler Buses. Für das Depot stehen 55 Ladepunkte und ein Pantografenmast bereit. Einige Fahrzeuge können zusätzlich während des Linienbetriebs nachgeladen werden.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

50 neue Elektrobusse für die BSVG

knapp 34 Millionen Euro für Busse und Ladeinfrastruktur

55 Ladepunkte auf dem Betriebshof

12.900 Quadratmeter Photovoltaik mit 1,8 MWp Leistung

Der Bund steuerte 15 Millionen Euro zur Busbeschaffung und 3,3 Millionen Euro zur Ladeinfrastruktur bei. Niedersachsen förderte die Busse mit 5,6 Millionen Euro und den mehr als 42 Millionen Euro teuren Betriebshof mit rund 12 Millionen Euro.

Ich finde vor allem die Kombination aus E-Bussen, eigener Ladeinfrastruktur und großer Photovoltaikanlage interessant. Braunschweig zeigt damit recht anschaulich, welcher technische und finanzielle Aufwand hinter der Elektrifizierung einer kommunalen Busflotte steckt.

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