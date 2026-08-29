Mobilität

Braunschweig elektrifiziert seine Busflotte im großen Stil

René Hesse
Von
Foto: BSVG

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH hat 50 neue Elektrobusse angeschafft und damit fast ein Drittel ihrer Busflotte elektrifiziert.

Parallel hat die BSVG den seit 2018 laufenden Neubau ihres Busbetriebshofs am Lindenberg abgeschlossen. Das rund 50.000 Quadratmeter große Depot bietet Platz für etwa 165 Busse. Der laufende Busbetrieb wurde während der achtjährigen Bauphase nicht unterbrochen.

Braunschweig investiert Millionen in E-Busse und Ladeinfrastruktur

Die 50 neuen Elektrobusse stammen von MAN und Daimler Buses. Für das Depot stehen 55 Ladepunkte und ein Pantografenmast bereit. Einige Fahrzeuge können zusätzlich während des Linienbetriebs nachgeladen werden.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • 50 neue Elektrobusse für die BSVG
  • knapp 34 Millionen Euro für Busse und Ladeinfrastruktur
  • 55 Ladepunkte auf dem Betriebshof
  • 12.900 Quadratmeter Photovoltaik mit 1,8 MWp Leistung

Der Bund steuerte 15 Millionen Euro zur Busbeschaffung und 3,3 Millionen Euro zur Ladeinfrastruktur bei. Niedersachsen förderte die Busse mit 5,6 Millionen Euro und den mehr als 42 Millionen Euro teuren Betriebshof mit rund 12 Millionen Euro.

Ich finde vor allem die Kombination aus E-Bussen, eigener Ladeinfrastruktur und großer Photovoltaikanlage interessant. Braunschweig zeigt damit recht anschaulich, welcher technische und finanzielle Aufwand hinter der Elektrifizierung einer kommunalen Busflotte steckt.

Mobilität · 29. Mai 2026

Karlsruhe tauscht Diesel aus: 48 E-Busse jetzt komplett im Einsatz

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe haben ihre neue Flotte mit insgesamt 48 Elektrobussen vollständig in Betrieb genommen. Die neuen Solo- und Gelenkbusse… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Dell Laptop Header
Zwei Jahre Gewährleistung: Neue Labels sollen Verbraucher besser informieren
29.08.26 · Handel
Bosch Smart Home Heizkörperthermostat Ii [+m] Lifestyle
Smart Home wächst: Jetzt kommen die Roboter ins Spiel
29.08.26 · Smart Home
Deutsche Bahn 2
DB-Navigator bleibt bei Tickets der Konkurrenz außen vor
28.08.26 · Mobilität
Zattoo startet eigenen Sender und setzt auf True Crime (in der Schweiz)
29.08.26 · Unterhaltung
Neue Abgaben für Elektroautos: Diese Modelle könnten Fahrer treffen
28.08.26 · Mobilität
Peace-Zeichen im Selfie: Warum das BSI vor Fingerabdruck-Klau warnt
29.08.26 · Social
Vw Id1 Konzept Header
VW ID Up kommt 2027: Volkswagen plant das neue Elektroauto
28.08.26 · Mobilität
Camper Van Wohnmobil Header
17 Millionen Deutsche campen: Eine Altersgruppe legt deutlich zu
28.08.26 · Mobilität
Playstation 5 dominiert in Deutschland: Xbox spielt laut idealo kaum noch eine Rolle
28.08.26 · Gaming
Der Führerschein kommt aufs Smartphone: Start noch 2026 geplant
27.08.26 · Mobilität
Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Braunschweig elektrifiziert seine Busflotte im großen Stil