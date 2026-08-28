17 Millionen Deutsche campen: Eine Altersgruppe legt deutlich zu

Camping wird beliebter: Laut ADAC zählen inzwischen 25 Prozent der Deutschen ab 16 Jahren zur Camping-Zielgruppe.

Das entspricht rund 17 Millionen Menschen und vier Prozentpunkten mehr als 2023. Besonders groß ist das Interesse bei den 16- bis 39-Jährigen. Hier stieg der Anteil innerhalb von drei Jahren von 35 auf 39 Prozent. Bei den 40- bis 59-Jährigen sind es 26 Prozent, bei den über 60-Jährigen unverändert 11 Prozent.

Knapp die Hälfte der Campingurlaube findet mit Wohnmobil, Campingbus oder Minicamper statt. Mobilheime kommen auf 18 Prozent, Zelt und Dachzelt auf 17 Prozent sowie Wohnwagen auf 16 Prozent. Vier von fünf Campern verbringen ihren Haupturlaub auf einem klassischen Campingplatz.

Deutschland bleibt das beliebteste Campingziel

Die ADAC-Umfrage zeigt weitere Trends:

54 Prozent bevorzugen Deutschland, rund 41 Prozent das europäische Ausland.

Bayern und Mecklenburg-Vorpommern sind die beliebtesten deutschen Ziele.

29 Prozent haben bereits Microcamping genutzt, weitere 56 Prozent können es sich vorstellen.

Das Tagesbudget pro Erwachsenen stieg von 90 auf 102 Euro.

Im europäischen Ausland führt Italien vor Frankreich und den Niederlanden. Für eine Woche stehen durchschnittlich 910 Euro pro Erwachsenen oder Jugendlichen und 410 Euro pro Kind unter 14 Jahren zur Verfügung. Grundlage der Studie sind 4.371 Screening-Interviews und 1.003 vertiefende Interviews zwischen dem 29. Juni und 7. Juli 2026.

Ich finde vor allem den Zuwachs bei jüngeren Campern interessant. Camping scheint sich damit weiter vom klassischen Nischenurlaub zu lösen. Auch das große Interesse an Microcamping dürfte für neue Angebote sorgen.

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