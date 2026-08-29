Smart Home

Smart Home wächst: Jetzt kommen die Roboter ins Spiel

René Hesse
Von
Bosch Smart Home Heizkörperthermostat Ii [+m] Lifestyle

Mehr als die Hälfte der Deutschen nutzt inzwischen Smart-Home-Anwendungen, während humanoide Roboter auf überraschend großes Interesse stoßen.

52 Prozent der Deutschen nutzen laut einer Bitkom-Umfrage Smart-Home-Technik. 2022 waren es noch 43 Prozent, 2024 bereits 46 Prozent. Befragt wurden 1.159 Personen ab 16 Jahren. Besonders verbreitet ist die Technik bei den 16- bis 29-Jährigen mit 73 Prozent.

Fast jeder Zweite könnte noch einen Schritt weitergehen. 48 Prozent können sich grundsätzlich einen KI-gesteuerten humanoiden Roboter im Haushalt vorstellen. Gleichzeitig hätten 53 Prozent Sorge, dadurch Kontrolle im eigenen Zuhause abzugeben.

Smart Home wird vielfältiger

Die Umfrage zeigt einige auffällige Zahlen:

  • 46 Prozent nutzen smarte Lampen und Leuchten.
  • 44 Prozent setzen Smart Plugs ein, 13 Prozentpunkte mehr als 2024.
  • 33 Prozent nutzen Staubsauger-Roboter.
  • 32 Prozent würden gerne in einem komplett KI-gesteuerten Haus wohnen.

Unter den Roboter-Interessierten würden 87 Prozent den Helfer zum Aufräumen einsetzen, 77 Prozent zum Verräumen von Einkäufen und 73 Prozent zum Putzen. 60 Prozent könnten sich sogar Unterstützung beim Kochen vorstellen.

Sicherheit bleibt allerdings ein Knackpunkt. 59 Prozent der Nichtnutzer fürchten Hacker-Angriffe. Datensicherheit und Datenschutz sind für 87 Prozent der Smart-Home-Nutzer ein wichtiges Auswahlkriterium.

Ich finde vor allem die hohe Akzeptanz humanoider Roboter bemerkenswert. Noch sind solche Systeme im Alltag kaum angekommen. Die Zahlen zeigen aber, dass praktische Hilfe durchaus gefragt wäre, wenn Sicherheit, Datenschutz und tatsächlicher Nutzen stimmen.

Smart Home · 24. August 2026

Amazon überrascht mit heftiger Preiserhöhung

Amazon hebt die Preise für zahlreiche Echo-Speaker, für Kindle-Reader und viele weitere Produkte an. Es sind so ziemlich alle Produktkategorien… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Zattoo startet eigenen Sender und setzt auf True Crime (in der Schweiz)
29.08.26 · Unterhaltung
Peace-Zeichen im Selfie: Warum das BSI vor Fingerabdruck-Klau warnt
29.08.26 · Social
Ring Pantilt Indoor Camera Wht Lifestyle 03 2500x2500
Ring ändert die Video-Verschlüsselung grundlegend
27.08.26 · Smart Home
Vw Id1 Konzept Header
VW ID Up kommt 2027: Volkswagen plant das neue Elektroauto
28.08.26 · Mobilität
Homey ermöglicht direkte Firmware-Updates für Matter, Zigbee und Z-Wave
27.08.26 · Smart Home
Playstation 5 dominiert in Deutschland: Xbox spielt laut idealo kaum noch eine Rolle
28.08.26 · Gaming
Avm Fritzsmart Gateway
FRITZ!Smart Gateway bekommt Update mit praktischen Extras
28.08.26 · Firmware und Updates
Roborock feiert Geburtstag: Diese Modelle sind jetzt deutlich günstiger
25.08.26 · Smart Home
Der Streamingdienst Apple TV wird teurer (in den USA)
28.08.26 · Unterhaltung
Dyson Pencilvac Header
Dyson kündigt „eine neue Ära für intelligente Maschinen“ an
24.08.26 · Smart Home
Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Smart Home wächst: Jetzt kommen die Roboter ins Spiel