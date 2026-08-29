Smart Home wächst: Jetzt kommen die Roboter ins Spiel

Mehr als die Hälfte der Deutschen nutzt inzwischen Smart-Home-Anwendungen, während humanoide Roboter auf überraschend großes Interesse stoßen.

52 Prozent der Deutschen nutzen laut einer Bitkom-Umfrage Smart-Home-Technik. 2022 waren es noch 43 Prozent, 2024 bereits 46 Prozent. Befragt wurden 1.159 Personen ab 16 Jahren. Besonders verbreitet ist die Technik bei den 16- bis 29-Jährigen mit 73 Prozent.

Fast jeder Zweite könnte noch einen Schritt weitergehen. 48 Prozent können sich grundsätzlich einen KI-gesteuerten humanoiden Roboter im Haushalt vorstellen. Gleichzeitig hätten 53 Prozent Sorge, dadurch Kontrolle im eigenen Zuhause abzugeben.

Smart Home wird vielfältiger

Die Umfrage zeigt einige auffällige Zahlen:

46 Prozent nutzen smarte Lampen und Leuchten.

44 Prozent setzen Smart Plugs ein, 13 Prozentpunkte mehr als 2024.

33 Prozent nutzen Staubsauger-Roboter.

32 Prozent würden gerne in einem komplett KI-gesteuerten Haus wohnen.

Unter den Roboter-Interessierten würden 87 Prozent den Helfer zum Aufräumen einsetzen, 77 Prozent zum Verräumen von Einkäufen und 73 Prozent zum Putzen. 60 Prozent könnten sich sogar Unterstützung beim Kochen vorstellen.

Sicherheit bleibt allerdings ein Knackpunkt. 59 Prozent der Nichtnutzer fürchten Hacker-Angriffe. Datensicherheit und Datenschutz sind für 87 Prozent der Smart-Home-Nutzer ein wichtiges Auswahlkriterium.

Ich finde vor allem die hohe Akzeptanz humanoider Roboter bemerkenswert. Noch sind solche Systeme im Alltag kaum angekommen. Die Zahlen zeigen aber, dass praktische Hilfe durchaus gefragt wäre, wenn Sicherheit, Datenschutz und tatsächlicher Nutzen stimmen.

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