Mobilität

Der Führerschein kommt aufs Smartphone: Start noch 2026 geplant

René Hesse
Von

Das Kraftfahrt-Bundesamt will den digitalen Führerschein im vierten Quartal 2026 für Smartphones einführen.

Die Entwicklung befindet sich laut KBA-Präsident Richard Damm in der finalen Phase, berichtet die Fachzeitschrift „Auto Motor und Sport“. Der digitale Führerschein soll in der i-Kfz-App des Kraftfahrt-Bundesamtes angezeigt werden. Die App ist bereits auf mehr als zwei Millionen Smartphones installiert und unterstützt bislang den digitalen Fahrzeugschein.

Digitaler Führerschein ergänzt die i-Kfz-App

Auch bei der digitalen Fahrzeugzulassung verzeichnet das KBA steigende Nutzerzahlen. Der Anteil der online erledigten Zulassungsvorgänge hat sich innerhalb von zwei Jahren deutlich erhöht.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • Start des digitalen Führerscheins: viertes Quartal 2026
  • Mehr als 2 Millionen Installationen der i-Kfz-App
  • Online-Zulassungen 2024: rund 8 Prozent
  • Online-Zulassungen 2025: rund 15 Prozent
  • Online-Zulassungen 2026 bislang: knapp 22 Prozent

Nach Einschätzung des KBA sind die Möglichkeiten der Online-Zulassung vielen Bürgern weiterhin nicht ausreichend bekannt. Deshalb seien mehr Information und Aufklärung nötig.

Ich halte den digitalen Führerschein für einen überfälligen Schritt. Wenn die Umsetzung zuverlässig funktioniert und im Alltag tatsächlich den Kunststoffführerschein ersetzen kann, dürfte die i-Kfz-App für deutlich mehr Autofahrer interessant werden. Am Ende wird das allerdings nur eine Übergangslösung sein, bis die EUDI-Wallet an den Start geht.

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