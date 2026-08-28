Playstation 5 dominiert in Deutschland: Xbox spielt laut idealo kaum noch eine Rolle

Die Playstation 5 bleibt laut idealo mit 52 Prozent Nachfrageanteil die gefragteste Spielekonsole in Deutschland.

Zwischen Januar und Juli 2026 entfielen laut idealo 52 Prozent der Klicks auf die Playstation 5. Die Nintendo Switch 2 folgt mit 42 Prozent. Xbox Series X und S kommen zusammen nur auf fünf Prozent. Die ältere Switch und Playstation 4 erreichen jeweils ein Prozent.

Die Konsolennachfrage sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt um rund vier Prozent. Bei der Playstation 5 ging das Interesse sogar um 16 Prozent zurück. Gleichzeitig stiegen die Preise der bei idealo gelisteten Spielekonsolen im Juli im Jahresvergleich um sechs Prozent.

Playstation 5 wird deutlich teurer

Besonders bei Sony zeigen sich deutliche Preissteigerungen:

PS5 Slim Standard: durchschnittlich 583 Euro, plus 17 Prozent

PS5 Pro: durchschnittlich 888 Euro, plus 20 Prozent

PS5 Slim Digital 2025: 490 Euro, seit Marktstart plus 23 Prozent

Gebrauchte Konsolen waren im Schnitt 36 Prozent günstiger

Bei stark nachgefragten Modellen fällt der Gebrauchtvorteil allerdings klein aus. Bei der Playstation 5 Pro und Nintendo Switch 2 betrug die durchschnittliche Ersparnis laut idealo lediglich vier Prozent.

Ich finde vor allem den Abstand zur Xbox bemerkenswert. Trotz höherer Preise hält sich die Playstation 5 klar an der Spitze. Die Switch 2 ist ihr allerdings schon erstaunlich dicht auf den Fersen.

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