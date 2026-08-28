Gaming

Playstation 5 dominiert in Deutschland: Xbox spielt laut idealo kaum noch eine Rolle

René Hesse
Von

Die Playstation 5 bleibt laut idealo mit 52 Prozent Nachfrageanteil die gefragteste Spielekonsole in Deutschland.

Zwischen Januar und Juli 2026 entfielen laut idealo 52 Prozent der Klicks auf die Playstation 5. Die Nintendo Switch 2 folgt mit 42 Prozent. Xbox Series X und S kommen zusammen nur auf fünf Prozent. Die ältere Switch und Playstation 4 erreichen jeweils ein Prozent.

Die Konsolennachfrage sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt um rund vier Prozent. Bei der Playstation 5 ging das Interesse sogar um 16 Prozent zurück. Gleichzeitig stiegen die Preise der bei idealo gelisteten Spielekonsolen im Juli im Jahresvergleich um sechs Prozent.

Playstation 5 wird deutlich teurer

Besonders bei Sony zeigen sich deutliche Preissteigerungen:

  • PS5 Slim Standard: durchschnittlich 583 Euro, plus 17 Prozent
  • PS5 Pro: durchschnittlich 888 Euro, plus 20 Prozent
  • PS5 Slim Digital 2025: 490 Euro, seit Marktstart plus 23 Prozent
  • Gebrauchte Konsolen waren im Schnitt 36 Prozent günstiger

Bei stark nachgefragten Modellen fällt der Gebrauchtvorteil allerdings klein aus. Bei der Playstation 5 Pro und Nintendo Switch 2 betrug die durchschnittliche Ersparnis laut idealo lediglich vier Prozent.

Ich finde vor allem den Abstand zur Xbox bemerkenswert. Trotz höherer Preise hält sich die Playstation 5 klar an der Spitze. Die Switch 2 ist ihr allerdings schon erstaunlich dicht auf den Fersen.

Gaming · 26. August 2026

Offizielle Details sind da: GTA 6 klingt für mich fast perfekt

Das Marketing beginnt, knapp 24 Stunden vor der offiziellen Preview bei Netflix haben viele Medien bestätigt, dass die letzten Monat… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Avm Fritzsmart Gateway
FRITZ!Smart Gateway bekommt Update mit praktischen Extras
28.08.26 · Firmware und Updates
Der Streamingdienst Apple TV wird teurer (in den USA)
28.08.26 · Unterhaltung
Rockstar Games veröffentlicht Extended-Look-Video zu GTA 6
28.08.26 · Gaming
Apple bringt sein ungewöhnliches 60-Watt-Netzteil nach Deutschland
28.08.26 · Zubehör
Gta 6 Jason Duval
GTA 6: Es geht offiziell los, das Marketing hat begonnen
27.08.26 · Gaming
Social-Media-Verbot: Knappe Mehrheit der Jugendlichen ist dafür
28.08.26 · Gesellschaft
Temu Logo
3-Euro-Zoll zeigt Wirkung: China-Importe brechen deutlich ein
28.08.26 · Handel
Offizielle Details sind da: GTA 6 klingt für mich fast perfekt
26.08.26 · Gaming
Deutsche Bahn 2
DB-Navigator bleibt bei Tickets der Konkurrenz außen vor
28.08.26 · Mobilität
LEGO Super Mario 2027: Jetzt kennen wir die deutschen Preise
26.08.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Playstation 5 dominiert in Deutschland: Xbox spielt laut idealo kaum noch eine Rolle