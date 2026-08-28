VW ID Up kommt 2027: Volkswagen plant das neue Elektroauto

Der VW ID Golf dauert noch, da bleibt es beim VW ID.3, wenn auch mit dem Zusatz „Neo“ in der Neuauflage, aber nach dem VW ID Polo kommt nächstes Jahr direkt der VW ID Up. Das soll der finale Name für das günstigste Elektroauto im Lineup der Wolfsburger werden, wie das Motor Magazin aus Spanien erfahren haben will.

Wir haben das Elektroauto letztes Jahr erstmals als Every1 in Konzeptform auf den ersten Bildern gesehen, damals sollte er noch VW ID.1 heißen (und der VW ID Polo war der VW ID.2), aber die Zahlen haben ein Ende. Seit Ende 2025 steht mehr oder weniger fest, dass Volkswagen (abgesehen vom ID.3) keine Zahlen mehr nutzt.

Der VW ID Up ist übrigens nicht der erste vollelektrische Up, es gab bis 2023 schon einen Verbrenner-Umbau, der auch sehr beliebt war. Der VW ID Up wird aber auf einer reinen Elektro-Plattform aufbauen und das Ziel sind unter 20.000 Euro. Kein Auto, mit dem VW viel Gewinn macht, aber ein sehr wichtiges Auto für das Image.

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