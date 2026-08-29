Unterhaltung

Zattoo startet eigenen Sender und setzt auf True Crime (in der Schweiz)

René Hesse
Von

Der Streaming-Anbieter Zattoo startet mit Zeno True Crime erstmals einen selbst programmierten FAST-Channel.

Der neue Sender ist exklusiv in der Schweiz verfügbar und zeigt rund um die Uhr True-Crime-Serien, Dokumentationen und Specials. Zattoo übernimmt dabei erstmals selbst die Programmgestaltung eines eigenen FAST-Channels.

Gleichzeitig führt das Unternehmen die neue Eigenmarke Zeno ein. Unter diesem Namen sollen künftig weitere thematisch fokussierte und von Zattoo kuratierte Streaming-Kanäle entstehen. True Crime macht den Anfang.

Zeno True Crime läuft rund um die Uhr

Das neue Angebot umfasst mehrere True-Crime-Formate:

  • Dokumentationen über reale Kriminalfälle
  • Serien zu Ermittlungen und Gerichtsverfahren
  • Porträts von Tätern und Serienmördern
  • längere True-Crime-Specials

Nach Angaben von Zattoo gehört True Crime zu den besonders gefragten Genres der eigenen Nutzer. Der Sender soll deshalb ohne klassische Programmsuche jederzeit passende Inhalte liefern. Zattoo beschäftigt mehr als 220 Mitarbeiter und erreicht nach eigenen Angaben monatlich „mehrere Millionen“ Nutzer.

Ich finde den Schritt durchaus interessant. Zattoo entwickelt sich damit ein Stück weit vom reinen TV-Aggregator zum eigenen Programmanbieter. Entscheidend wird sein, ob auf Zeno True Crime weitere Themenkanäle folgen und ob das Konzept später auch nach Deutschland kommt.

Zu den Zattoo TV-Paketen →


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