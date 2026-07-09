BYD bringt Elektroauto, dass Porsche nicht liefern kann

Wie wäre es mit einem kompakten Supersportwagen, der über 1.600 PS mitbringt, der die 100 km/h in 2,25 Sekunden erreicht (als Special Edition mit fast 2.000 PS sogar in 1,7 Sekunden) und der zwar nur eine Reichweite von knapp 400 km hat, den man aber in unter 10 Minuten komplett (10 bis 97 Prozent) aufladen kann?

Klingt wie ein elektrischer Porsche 911 oder das, was Tesla mit dem Roadster einst plante, wird aber von BYD aus China realisiert, die mit dem Denza Z Coupé so ein Modell auf den Markt bringen werden. Und sie bauen, ganz im Stil von Tesla, auch noch die passenden Schnelllader (mit über 1.500 kW) bei uns in Europa auf.

Dazu gibt es noch einen Spider, also ein Cabrio, einen modernen Innenraum mit großen Displays und einen Fake-Sound für den Rennmodus (unklar, ob BYD auch eine Fake-Gangschaltung plant). Einen Preis haben wir noch nicht, aber darum geht es laut Autocar nicht, dieses Modell soll eher ein Vorzeigeauto der Marke werden.

BYD möchte zeigen, dass man das bauen und verkaufen kann, was Porsche, Tesla und Co. nicht wollen oder schaffen. Es geht vor allem darum, dass man die Marke aus China als Technologieführer wahrnimmt, was ihr durchaus gelingen könnte, da Marken wie Lamborghini und Co. ihre Elektro-Ambitionen zurückgeschraubt haben.

BYD's premium brand Denza has pulled the wraps off its new 1582bhp hypercar: meet the Z Coupé https://t.co/Hs7gShvzJ7 pic.twitter.com/9tLQQ2WJSh — Autocar (@autocar) July 9, 2026

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