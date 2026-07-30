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Netflix setzt ab 2027 voll auf The Walking Dead

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| 3 Kommentare

Netflix hat sich mit AMC Global geeinigt und sich die globalen Rechte für das „The Walking Dead Universe“ gesichert. Diese umfassen nicht nur das Original, sondern auch alles sechs (so viele gibt es mittlerweile?) Spin-offs der beliebten Serie.

Ab 2027 wird man also global Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: World Beyond und Tales of The Walking Dead bei Netflix und bei, sofern verfügbar, AMC+ (gibt es nicht bei uns in Deutschland) streamen können.

Es ist ein Deal, der über mehrere Jahre geht, so Netflix und AMC. Es würde mich nicht wundern, wenn man für 2027 und danach neue Projekte ankündigt und es nicht bei den 371 Episoden (irre) rund um The Walking Dead und Ableger belässt.

Ich war einst ein Fan der Serie, sowie der Comics von Robert Kirkman, auf denen die Serie basiert. Doch mit der Zeit wurde mir das zu viel und ich fand auch nicht jede Entscheidung gut. Grundsätzlich mag ich das Thema, aber wenn ich schon lese, dass das fast 400 Episoden sind, dann ist das Interesse direkt wieder weg.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ich glaube da war ich schon nach zwei, maximal drei Folgen raus. War mit einfach zu viel soap und es schien ja nicht besser zu werden.

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  2. EXIT 🪴
    sagt am

    Gütiger…. 6 Spin Offs? Bin irgendwann nach den Kannibalen in der Originalserie ausgestiegen.

    Antworten
  3. Hans 🏅
    sagt am

    Sobald Serien extrem beliebt werden, geht es meistens den Bach runter. So auch hier.

    Antworten

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