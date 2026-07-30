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Tesla plant Upgrade für kabelloses Laden im Model Y und Model 3

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Tesla spendierte der längeren Version des Model Y ein Upgrade für kabelloses Laden, welches laut „not a tesla app“ auch in die normale Version des Model Y und in das Model 3 kommen soll. Dank aktiver Kühlung unter der Ladeplatte wird man sein Smartphone in Zukunft, sofern es das schafft, mit 50 Watt laden können.

Das ist gut, wird aber nur von wenigen Marken unterstützt. Was leider fehlt, ist der Support für Qi2, den man mittlerweile bei immer mehr Automarken sieht. Bedeutet, dass es einen Kreis aus Magneten gibt, damit das Smartphone hält. Vor allem im Auto wäre Qi2 angebracht, aber das scheint laut Quelle nicht bei Tesla zu kommen.

Stellt sich nur die Frage, ob die neue Ladeplatten einfach so kommen oder vielleicht ein Teil eines größeren Upgrades bzw. Facelifts sind, was sich andeutet. Aber mit Blick auf das kommende Apple CarPlay auch keine so schlechte Neuerung, damit können Smartphones bei der Nutzung und beim Laden nämlich warm werden.

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  1. rogh 💎
    sagt am

    Das handy liegt sehr sicher im Tesla und verrutscht nicht. Daher gibt es keine echte Notwendigkeit für qi2.

    Antworten
    1. Jan 🎖
      sagt am zu rogh ⇡

      Finde ich schon. Es liegt sehr gut, das stimmt. Ich habe die Ladefunktion aber deaktiviert, weil das Smartphone sehr heiß wird und wenig lädt. Qi2 würde hier definitiv bei der Positionierung helfen, damit das Smartphone effizienter lädt.

      Antworten

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