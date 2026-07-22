C24 Bank erhöht die Zinsen auf Girokonto, Pockets und Tagesgeld

Die Zinsen für das C24 Girokonto, Pockets und auch auf das Tagesgeld werden zum 1. August 2026 erhöht.

Kunden erhalten dann 0,75 Prozent Zinsen p. a. auf das C24 Girokonto, die Konto-Pockets sowie auf das C24 Tagesgeld-Pocket. Der neue Zinssatz liegt demnach ab August 0,25 Prozent über dem aktuellen Zinssatz. Auf das C24 Festgeld gibt es mehr Zinsen (bis zu 2,4 % p.a.).

Die Anpassung folgt der Entwicklung des EZB-Leitzinses. Die Höhe des Zinssatzes ergibt sich bei der C24 Bank aus dem Zinssatz für die Einlagefazilität des Eurosystems der Europäischen Zentralbank abzüglich 1,50 Prozentpunkte.

Der Höchstbetrag des verzinsten Guthabens bleibt unverändert: Beim Girokonto sind es 50.000 Euro, bei den Pockets 5.000 Euro und beim Tagesgeldpocket bleiben es 100.000 Euro.

C24 bietet Gratis-Girokonto und Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Die C24 Bank zahlt weiterhin 75 Euro Bonus für einen Kontowechsel

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest und anderen Finanzexperten eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut unzähligen Erhebungen sehr beliebt.

Zum kostenlosen C24 Konto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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