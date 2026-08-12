Nintendo: Das Zelda-Remake bringt noch eine Überraschung mit

Nintendo hat im Juni offiziell bestätigt, dass wir noch 2026 ein Remake von Zelda: Ocarina of Time sehen werden. Doch danach wurde es ruhig und wir müssen uns auf Gerüchte verlassen. Wie den Hinweis, dass das Spiel am 12. November kommt.

Wir gehen fest davon aus, dass Nintendo eine eigene Zelda Direct für das Spiel und vor allem auch das 40. Jubiläum der beliebten Reihe geplant hat. Ich gehe davon aus, dass wir sie im September sehen werden. Zusammen mit neuer Hardware.

The Legend of Zelda 40th anniversary Switch 2 Console and Pro Controller designs have reportedly leaked. This should be taken as a rumor until Nintendo makes it official, but these look really good!https://t.co/Ow7t2wuTcU pic.twitter.com/KRHbKqErVL — Stealth (@Stealth40k) August 11, 2026

Nintendo bereitet sich auf eine Sonderedition der Switch 2 und des Pro-Controllers vor, wie erste Bilder zeigen. Das könnte natürlich auch ein Fake sein, was mit den heutigen KI-Tools nicht so schwer wäre, aber auf mich wirkt dieser Leak „echt“.

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