Unterhaltung

Stefan Raab ist zurück: Wöchentliche Show startet bald wieder

Oliver Schwuchow
Von
6 Kommentare

Die Sommerpause ist vorbei, so RTL, und Stefan Raab ist zurück. Und das nicht nur mit einem neuen Live-Event, auch die „Stefan Raab Show“ feiert ihr Comeback. Sie wird wieder wöchentlich zu sehen sein und es gibt wieder zwei Folgen pro Woche.

Wer die „normale“ Ausgabe sehen möchte, der schaltet jeden Donnerstag um 23.15 Uhr bei RTL ein und am Dienstagabend gibt es eine exklusive Folge für RTL+. Mal schauen, ob man sich in der Sommerpause den ein oder anderen Gedanken bei RTL gemacht hat, wie man das Schiff wenden kann, bisher kommt das nicht gut an.

Am 17. September geht es los, dann kommentiert Stefan Raab wieder jede Woche die Ereignisse in den Medien. Ich werde das mal im Herbst und Winter verfolgen. Also nicht schauen, ich finde das Comeback von Raab bisher nicht unterhaltsam, aber mich interessiert, wie es läuft, weil RTL sehr viel Geld dafür gezahlt hat.

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  1. Opa Heinz 👋
    sagt am

    Ist der Beitrag Werbung für Corega Tabs oder Seniorenstift Köln?

    Antworten
  2. Michael Hell 👋
    sagt am

    Mutig, den Beitrag in „Unterhaltung“ zu posten 😂

    Antworten
  3. Mensch aus Generation Z 👋
    sagt am

    Wer ist der Opa auf der Bühne im Bild? Muss man den kennen?

    Antworten
  4. Valentin 👋
    sagt am

    Die Raab Zeiten sind vorbei, er wird nie an alte Erfolge anknüpfen, aber für RTL reicht es

    Antworten
    1. Spiritogre 🌀
      sagt am zu Valentin ⇡

      Das letzte Mal RTL geschaut habe ich vor vielleicht zehn Jahren, als es in irgendeiner Dönerbude im Hintergrund lief. Kann auch schon 15 Jahre her sein.

      Antworten
      1. Matze52 💎
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        same

        Antworten

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