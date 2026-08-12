Frühstartrente beschlossen: So viel Geld sollen Kinder bekommen

Die Bundesregierung hat die Frühstartrente mit monatlich 10 Euro staatlicher Förderung für Kinder auf den Weg gebracht.

Kinder sollen vom 6. bis zum 18. Lebensjahr monatlich 10 Euro für ein kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot erhalten. Das Modell startet mit dem Geburtsjahrgang 2020. Eltern können zusätzlich eigenes Geld einzahlen. Der staatliche Zuschuss soll automatisch über den Anbieter fließen.

Nach Berechnungen der Bundesregierung summieren sich die staatlichen Einzahlungen auf 1.440 Euro. Bei einer angenommenen nominalen Rendite von 7 Prozent könnten daraus bis zum 18. Geburtstag rund 2.200 Euro werden.

Frühstartrente soll langfristig Vermögen aufbauen

Die wichtigsten Eckpunkte:

10 Euro staatliche Förderung pro Monat

Förderung zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr

Erträge bleiben bis zum Renteneintritt steuerfrei

Private Zuzahlungen der Eltern sind möglich

Laut Bundesregierung könnten die 2.200 Euro ohne weitere Einzahlungen bis zum Rentenalter auf rund 53.000 Euro anwachsen. Zahlen Eltern monatlich 50 Euro zusätzlich ein, werden sogar mehr als 300.000 Euro genannt. Diese Werte beruhen allerdings auf langfristigen Renditeannahmen und sind nicht garantiert.

Info Auch Kinder ohne eigenes Depot sollen erfasst werden. Ihre Beiträge will der Bund kollektiv über die Deutsche Bundesbank am Kapitalmarkt anlegen. Der Anspruch kann später bis zum 35. Lebensjahr in einen eigenen Vorsorgevertrag übertragen werden.

Ich halte den Ansatz für interessant, weil wirklich jeder im Jahrgang profitieren soll und der Staat früh einen Einstieg in die Kapitalanlage schafft. Entscheidend wird aber sein, wie günstig, verständlich und flexibel die konkreten Produkte ab 2027 tatsächlich ausfallen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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