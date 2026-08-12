Smartphones

Neues iPhone von Apple: „Intern nennen es alle Ultra“

Oliver Schwuchow
Von

Apple wird uns in ziemlich genau einem Monat zwei neue iPhones zeigen, einmal das iPhone 18 Pro (Max) und dann das erste iPhone, welches man falten kann. Mit einem iPhone Fold rechne ich aber nicht, dieser Begriff wurde zu häufig genutzt.

Aktuell macht auch Duo die Runde, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, laut Mark Gurman von Bloomberg „nennt es aber jeder Ultra intern“. Was nicht heißt, dass Apple iPhone Ultra sicher ist, immerhin wissen auch die Apple-Mitarbeiter nicht alles. Aber intern plaudert man viel und Apple ist aktuell ein Fan von „Ultra“.

Das Problem der Bezeichnung wäre nur die Kamera, denn die ist nicht Ultra, diese ist noch nicht einmal Pro, sie ist auf dem Level des Basismodells. Der Rest passt, mit Blick auf die Dual-Kamera würde ich es aber anders nennen. Und Kunden von Apple wissen bei Ultra immerhin auch, dass dieses Produkt „ultra teuer“ sein wird.

Testberichte · 12. August 2026

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