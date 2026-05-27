CallYa-Kunden bekommen 15 GB dauerhaft extra – ohne Aufpreis

Vodafone erhöht ab heute bei mehreren CallYa-Tarifen dauerhaft das Datenvolumen ohne zusätzlichen Aufpreis.

Vodafone bietet vom 27. Mai bis zum 8. Juli eine neue Aktion für seine CallYa-Allnet-Flat-Tarife an. Kunden erhalten laut Unternehmensangaben in den Tarifen S, M und L dauerhaft zusätzliche 15 GB Datenvolumen, solange die jeweilige Basisgebühr bezahlt wird. Die monatlichen Preise der Tarife bleiben dabei unverändert.

Durch die Aktion steigt das enthaltene Datenvolumen im Tarif CallYa Allnet Flat S von 25 auf 40 GB. Die Variante M wächst von 50 auf 65 GB und die Allnet Flat L von 100 auf 115 GB. Vodafone bezeichnet die zusätzlichen Gigabyte als „Lifetime Extra-Daten“, die dauerhaft erhalten bleiben sollen.

Mehr Datenvolumen und Bonus bei Rufnummernmitnahme

Zusätzlich bewirbt Vodafone einen Wechselbonus für Kunden, die ihre bisherige Rufnummer zu CallYa mitnehmen. Laut Unternehmen liegt der Bonus je nach Tarif bei bis zu 25 Euro. Der maximale Betrag wird jedoch nur bei einem Online-Abschluss gewährt.

Die wichtigsten Punkte der Aktion:

15 GB zusätzliches Datenvolumen dauerhaft

Keine Erhöhung der monatlichen Grundgebühr

Aktion gilt für die Tarife S, M und L

Bis zu 25 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

CallYa-Tarife ermöglichen grundsätzlich den Zugang zum 5G-Netz von Vodafone und sind als klassische SIM oder eSIM erhältlich. Zudem wird Wifi-Calling geboten. Nutzer, die ein Vodafone-Festnetzprodukt besitzen, bekommen über die GigaKombi ein zusätzliches Datenvolumen von 1 GB pro Monat auf alle CallYa Tarife.

Zu den CallYa-Tarifen →

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