Nuki senkt Preise auf Smart Lock Ultra und Sets

Nuki gewährt bis Anfang Juni 15 Prozent Rabatt auf das Smart Lock Ultra und ausgewählte Ultra-Sets.

Nuki hat eine zeitlich begrenzte Rabattaktion für das Smart Lock Ultra sowie verschiedene Ultra-Sets gestartet. Laut Unternehmensangaben können Kunden mit dem Gutscheincode „SMART-SUMMER15“ bis zum 2. Juni 2026 um 9 Uhr MESZ einen Preisnachlass von 15 Prozent erhalten. Die Aktion gilt nur für ausgewählte Produkte und ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

Das Smart Lock Ultra ermöglicht laut Nuki das Öffnen der Haustür per App und verfügt über ein integriertes WLAN-Modul sowie einen wiederaufladbaren Akku. Außerdem ist ein Universal Cylinder bereits integriert. Neben dem Einzelprodukt sind auch Bundles mit zusätzlichem Keypad erhältlich.

Nuki reduziert Smart Lock Ultra und Home Sets

Die wichtigsten Modelle der Aktion:

Smart Lock Ultra mit App-Steuerung

Home Set Ultra mit Fingerprint und Zutrittscode

Home Set Ultra NFC mit Wallet-Unterstützung

Speicherung von bis zu 20 Fingerprints möglich

Beim Home Set Ultra NFC ist zusätzlich das Entsperren per NFC über Apple Wallet oder Samsung Wallet möglich. Die Rabattaktion gilt nur solange der Vorrat reicht und kann laut Nuki jederzeit beendet werden.

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