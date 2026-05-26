Firmware und Updates

Apple plant unerwartete Neuerung für iOS 27

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Google News
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Apple öffnet sich nicht gerne, denn ein geschlossenes Ökosystem ist gut für den Umsatz und Gewinn, Alternativen würden nur unnötig Konkurrenz mitbringen. Da ist es umso überraschender, dass Google Cast und Co. mit iOS 27 kommen sollen.

Das berichtet jedenfalls der zuverlässige Mark Gurman von Bloomberg, der gehört hat, dass wir mit iOS 27 erstmals AirPlay-Alternativen bekommen werden. Wenn auch nicht ganz freiwillig, Apple reagiert hier angeblich nur auf den Druck der EU.

Apple wird iOS 27 auf einer Keynote am 8. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit zeigen, danach geht es in die Beta und der Release ist vermutlich wie immer im September geplant, ich tippe auf den 14. September (das ist aber nur Spekulation von mir).

Apple iOS 26.5.1 kommt: Wichtiges Update deutet sich an

Es scheint mittlerweile wieder zum „guten Ton“ zu gehören, dass Apple nach einem größeren Update und vor dem nächsten großen…

25. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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