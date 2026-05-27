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Amazon Fire TV: Ein überraschendes Android-Update

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Amazon reduziert das Angebot an Fire TV-Geräten, die mit Android laufen, vor allem bei den Sticks setzt man jetzt voll auf das hauseigene Vega OS. Aber es gibt noch Fire TVs mit Android als Basis und es werden auch noch welche kommen.

Daher arbeitet Amazon weiterhin an neuen Android-Versionen und hat jetzt selbst bestätigt, dass Android 16 in Entwicklung ist. Das ist überraschend schnell für Amazon und auch überraschend aktuell (ja, auch wenn Android 17 bald ansteht).

Fire OS 16, wie das bei Amazon heißen wird, bringt ein neues API-Level für alle Entwickler mit, weitere Neuerungen sind bisher aber nicht bekannt. Wir wissen auch nicht, welche Modelle das Update bekommen oder ob sogar neue Hardware (was ich vermute, sonst würde Amazon das nicht mehr weiterentwickeln) ansteht.

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26. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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