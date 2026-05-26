WM-Aktion: Telekom erhöht Prepaid-Datenvolumen deutlich und dauerhaft

Die Telekom erhöht im Rahmen einer befristeten Aktion das Datenvolumen von MagentaMobil Prepaid M dauerhaft auf 33 GB.

Die Telekom bietet den Tarif MagentaMobil Prepaid M bis zum 8. Juni 2026 mit zusätzlichem Datenvolumen an. Neukunden erhalten laut Unternehmensangaben dauerhaft 33 GB statt regulär 20 GB pro vier Wochen. Voraussetzung ist eine Neubestellung mit neuer Rufnummer oder eine Rufnummernmitnahme sowie die Aktivierung innerhalb des Aktionszeitraums.

Der Tarif kostet 9,95 Euro pro vier Wochen. Zusätzlich fällt einmalig ein Kartenpreis von 9,95 Euro an, gleichzeitig erhalten Kunden ein Startguthaben von 10 Euro. Enthalten sind eine Telefonie- und SMS-Flat in deutsche Netze sowie LTE Max und 5G für die mobile Datennutzung in Deutschland.

Mehr Datenvolumen im Telekom-Prepaid-Tarif

Laut Telekom gilt das erhöhte Datenvolumen dauerhaft, solange der Tarif aktiv bleibt. Auch Kunden mit Rufnummernmitnahme können die Aktion nutzen, wenn Bestellung und Identitätsprüfung bis zum Ende des Aktionszeitraums abgeschlossen werden. Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird in den nächsten Abrechnungszeitraum übernommen und verfällt erst danach.

Weitere Tarifdetails:

33 GB Datenvolumen pro vier Wochen während der Aktion

Telefonie- und SMS-Flat in deutsche Netze

EU-Roaming inklusive Schweiz und Großbritannien

LTE Max und 5G im deutschen Telekom-Netz

Ich halte die Aktion vor allem für interessant, weil die Telekom das zusätzliche Datenvolumen laut eigenen Angaben dauerhaft im Tarif belässt und nicht nur zeitlich begrenzt freischaltet.

Zu den Telekom Prepaid-Tarifen →

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