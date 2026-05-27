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Apple iPhone Ultra: Ist der Launch für 2026 in Gefahr?

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Es ist nicht das erste Mal, dass wir bei Apple von Problemen mit dem faltbaren iPhone, was später als iPhone Ultra bekannt sein könnte, hören. Diese Woche hat sich „Fixed Focus Digital“, eine sehr bekannte Quelle aus China, angeschlossen.

Demnach treten derzeit noch Probleme bei der „Surface Mount Technology (SMT)“ auf, bei der elektronische Bauelemente direkt auf die Oberfläche einer Leiterplatte gelötet werden. Die Aussichten seien „wenig optimistisch“ derzeit, so die Quelle.

Was das genau bedeutet, ist noch unklar, vermutlich wird das Apple iPhone Ultra direkt nach der Ankündigung aber entweder nur in begrenzter Stückzahl oder ein bisschen später erhältlich sein. Bei einem Preis von (vermutlich) ab 2.500 Euro ist die Nachfrage aber sicher sowieso gering, daher dürfte das zu verkraften sein.

Es würde mich auch nicht wundern, wenn Apple zusätzlich für eine künstliche Knappheit sorgt (wäre nicht das erste Mal), um bei diesem iPhone, was mit Blick auf die Stückzahlen nicht den großen Gewinn einbringt, attraktiver zu machen.

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27. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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