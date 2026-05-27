Apple iOS 26.6: Das letzte Update steht bald an

In wenigen Tagen wird uns Apple zeigen, was bei iOS 27 im September ansteht, die Entwicklung von iOS 26 ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Diese Woche gab es die erste Beta von iOS 26.6 für Entwickler, die Public Beta folgt sicher bald.

Neuerungen, jedenfalls von offizieller Seite, sind bisher noch keine bekannt, bei diesem Punkt-Update ist es aber auch nicht unüblich, dass keine dabei sind und es nur die Stabilität optimiert. Oder kommt, weil es zur Gewohnheit von Apple gehört.

In der Regel war es das dann auch, es gab zwar immer wieder .7-Updates bei iOS, aber das waren dann auch gerne mal reine Sicherheitsupdates, die nach einem großen Release kamen. Wie iOS 18.7, das kam für alle, die kein iOS 26 nutzen.