Citroën ELO: Ein kleiner Van, der alles kann

Der Autohersteller Citroën stellt mit dem Konzeptfahrzeug ELO ein neues Mobilitätskonzept vor, das Flexibilität, Nachhaltigkeit und Komfort vereint.

Das kompakte Fahrzeug mit einer Länge von 4,10 Metern soll laut Citroën als „Ideenlabor“ dienen, das die Werte der Marke in einer neuen Form interpretiert.

Der vollelektrische ELO bietet Platz für bis zu sechs Personen und setzt auf Modularität, um verschiedene Lebenssituationen, vom Arbeiten bis zum Entspannen, zu unterstützen.

Citroën betont dabei, dass das Auto mehr als ein Transportmittel sei und als vielseitiger Lebensraum konzipiert wurde.

Citroën zeigt ELO als multifunktionales Elektro-Konzept

ELO soll laut Hersteller mit einem wandelbaren Innenraum überzeugen, der sich je nach Bedarf in Büro, Schlafplatz oder Freizeitbereich verwandeln lässt. Der Fahrersitz ist zentral angeordnet und kann gedreht werden, um Gespräche oder Arbeitspausen zu ermöglichen.

Der Innenraum wurde so gestaltet, dass er durchdachte Lösungen für Telearbeit, Freizeit und Familienleben bietet. Für Stadt und Umland gleichermaßen gedacht, kombiniert das Modell kompaktes Design mit großzügiger Raumnutzung, heißt es von Citroën.

Wichtige Merkmale des Konzeptfahrzeugs

  • Kompakte Bauweise bei 4,10 Metern Länge
  • Platz für bis zu sechs Personen
  • 100 Prozent elektrische Antriebsarchitektur
  • Modularer Innenraum für Arbeit, Freizeit und Ruhe
  • Materialentwicklung in Kooperation mit Goodyear und Decathlon

Laut Citroën nutzte das Designteam das Know-how seiner Partner Decathlon und Goodyear, um nachhaltige Materialien und spezielle Outdoor-Reifen zu entwickeln.

Die Premiere des Konzepts ist am 9. Januar auf dem Brüsseler Autosalon geplant. Mit dem ELO will die Marke ihre „Innovationsgeschichte“ fortsetzen und neue Ansätze für Mobilität und Komfort im Alltag erproben.

Aus meiner Sicht zeigt dieses Konzept, wie stark sich die Automobilbranche auf wandelnde Lebensstile einstellt. ELO wirkt wie ein Experiment zwischen Fahrzeug und Wohnraum. Für mich persönlich ist das vollkommen uninteressant, aber ein paar frische Ansätze sind sicherlich nicht schlecht und werden es auch in andere Modelle schaffen.

Citroën ë-C3 im Test: Reicht das für ein günstiges Elektroauto aus?

2026 werden wir eine große Offensive mit kompakten Elektroautos für unter 25.000 Euro sehen, bei Stellantis war man allerdings schon…

21. September 2025 | Jetzt lesen →

