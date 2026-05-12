Audi: Neues Verbrenner-Flaggschiff steht für „Vorsprung durch Technik“
Die Zeiten bei Audi haben sich geändert, denn während vor wenigen Jahren noch die Elektroautos die Vorzeigemodelle waren, so rücken jetzt wieder die Verbrenner in den Fokus. Das neue SUV-Flaggschiff, der Audi Q9, kommt nur mit Verbrenner.
Audi verspricht hier „neue Maßstäbe für Raum und Exklusivität“ und hebt vor allem den Innenraum hervor, der nicht nur mehr Platz bietet, sondern auch wieder mehr Premium sein soll. Sieht optisch aber ehrlich gesagt doch direkt etwas veraltet aus:
Der Audi Q9 ist ein wichtiges Modell für das Image von Audi in den nächsten Jahren und wird auch die Grundlage für ein neues Spitzenmodell im SUV-Bereich von Porsche sein, die einen SUV über dem Cayenne, auch als reiner Verbrenner, planen.
Außerdem ist der Q9 jetzt das absolute Top-Modell bei den Zahlen von Audi, es gibt keinen A9 und der A8 wurde auch einkassiert. Der Audi Q9 „definiert“ laut Audi also den alten Slogan „Vorsprung durch Technik“. Finale Details gibt es im Sommer.
Auch wenn ich so einen SUV, und vor allem großvolumigen Aggregaten, nicht viel abgewinnen kann funktionieren BEV vor allem im hochpreisigen Segment nicht so gut und dort werden Verbrenner noch gerne gekauft.
Hocheffizient
ROFL. Ich kann gar nicht soviel Abgasse schnüffeln, um zu verstehen, wie man fossile Brennstoffe „Vorsprung“ nennen kann.
Geil. Eine Dampfmaschine mit LCD-Display und Blinke-Blinke LED-Leisten.
Sorry, aber ein Verbrenner kann nie wieder als „fortschrittlich“ beworben werden. Auch eine Pferdekutsche wird nicht moderner, wenn man dort ein iPad einbaut.
Was die Unternehmen da in der selbstverschuldeten Kriese zeigen, so einen Musterbeispiel für Regression, dass es in Lehrbüchern stehen könnte.
Wir machen jetzt mal was ganz dolles… wir bauen einfach ein 2,8 Tonnen, 5,30m langes Auto mit 12 Bildschirmen und tollen Lampen vorne und hinten… böser Blick darf nich fehlen… „Vorsprung durch Technik“
Und „vergessen“ leider, einen Antrieb einzubauen, der das Prädikat „Vorsprung durch Technik“ auch nur ansatzweise verdient…
Und das für schlappe 120.000€ aufwärts? Oder wie ist der Plan. Das ist alles komplett am „Kunden“ vorbei.
Vorsprung durch Technik sieht konkret wie aus? Kirmesblinker, Opa Heinz sein Singleframe Kühler und die innovative Bauform eines SUVs?
Audi soll sich melden wenn es was neues gibt und nicht nur aufgewärmtes Zug von vorgestern?.
Absolute Zustimmung. Insbesondere in Europa dürfte dieses überdimensionierte und technisch veraltete Schlachtschiff ein absoluter Ladenhüter werden. Es geht weiter
bergab in Ingolstadt. Schade um die einst gute Marke.