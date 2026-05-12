Audi: Neues Verbrenner-Flaggschiff steht für „Vorsprung durch Technik“

Die Zeiten bei Audi haben sich geändert, denn während vor wenigen Jahren noch die Elektroautos die Vorzeigemodelle waren, so rücken jetzt wieder die Verbrenner in den Fokus. Das neue SUV-Flaggschiff, der Audi Q9, kommt nur mit Verbrenner.

Audi verspricht hier „neue Maßstäbe für Raum und Exklusivität“ und hebt vor allem den Innenraum hervor, der nicht nur mehr Platz bietet, sondern auch wieder mehr Premium sein soll. Sieht optisch aber ehrlich gesagt doch direkt etwas veraltet aus:

Der Audi Q9 ist ein wichtiges Modell für das Image von Audi in den nächsten Jahren und wird auch die Grundlage für ein neues Spitzenmodell im SUV-Bereich von Porsche sein, die einen SUV über dem Cayenne, auch als reiner Verbrenner, planen.

Außerdem ist der Q9 jetzt das absolute Top-Modell bei den Zahlen von Audi, es gibt keinen A9 und der A8 wurde auch einkassiert. Der Audi Q9 „definiert“ laut Audi also den alten Slogan „Vorsprung durch Technik“. Finale Details gibt es im Sommer.