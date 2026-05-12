Firmware und Updates

iOS 26.5: Apple baut drei exklusive Funktionen für die EU ein

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Apple hat iOS 26.5 nicht nur die offiziellen Neuerungen spendiert, es gibt mit dem Update auch mal wieder einen Schwung an exklusiven Funktionen für uns in der EU.

Dieses Mal sind sogar direkt drei Neuerungen dabei, die Apple aber natürlich nicht im Changelog für Nutzer erwähnt, da man nicht möchte, dass ihr das wisst. Daher teilen wir es euch mit. Diese drei Funktionen gibt es jetzt exklusiv für uns in der EU:

  • Kopfhörer-Koppelung: Man kennt es bereits von den AirPods, jetzt geht es auch bei Drittanbietern, denn das iPhone erkennt diese, wenn sie sich in der Nähe befinden und koppelt diese dann einfacher und schneller.
  • Smartwatch-Benachrichtigungen: Drittanbieter-Uhren können die Benachrichtigungen von eurem iPhone empfangen und ihr könnt darauf reagieren, was aber nur mit einer Uhr geht, ihr könnt also beispielsweise nicht Apple Watch und eine andere Smartwatch in Kombination nutzen.
  • Live-Aktivitäten: Ähnlich wie bei den Benachrichtigungen, können diese jetzt auch auf Wearables von Drittanbietern angezeigt werden.

Diese Neuerungen müssen aber von Drittanbietern aktiv eingebaut werden, es kann also sein, dass ihr eine Uhr von Garmin nutzt und euch freut, diese aber vielleicht nie dafür optimiert wird. Bisher hat noch kein Drittanbieter diesen Schritt bestätigt.

Bei den Kopfhörern ist es auch so, da kenne ich auch noch keine Marke (ihr dürfte mich gerne korrigieren, wenn ihr bereits eine Meldung gesehen habt), die das schon unterstützt oder zeitnah unterstützten möchte. Wir werden also erst in ein paar Monaten sehen, ob sich diese drei Vorgaben der EU wirklich gelohnt haben.

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12. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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