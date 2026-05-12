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O2 stellt HomeBox 4 mit Wi-Fi 7 und Glasfaser-Unterstützung vor

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O2 bringt mit der HomeBox 4 einen neuen Heimrouter für DSL und Glasfaser auf den Markt.

Das Gerät wird laut Unternehmen als universelle Lösung für den Wechsel zwischen DSL und Glasfaser positioniert und soll zusätzliche Hardware beim Umstieg überflüssig machen.

Die HomeBox 4 unterstützt Wi-Fi 7 und soll laut Anbieter höhere Geschwindigkeit sowie stabilere Verbindungen bei vielen parallel genutzten Endgeräten ermöglichen. Eine automatische Optimierung passt das Heimnetz laufend an.

O2 HomeBox 4 kombiniert DSL und Glasfaser in einem Gerät

Ein integriertes Glasfasermodem ermöglicht den Betrieb ohne separates Zusatzgerät. Die Einrichtung erfolgt per Plug-and-Play ohne manuelle Eingaben. Updates und Sicherheitsfunktionen laufen automatisch im Hintergrund.

Das Design setzt laut O2 auf Nachhaltigkeit mit Recyclingmaterial und geringerem Energieverbrauch. Auch Verpackung und Mietmodell sind auf Wiederverwendung und Ressourcenschonung ausgelegt.

Einige Features der O2 HomeBox 4

  • Geeignet für alle Glasfaser- und DSL-Anschlüsse dank integriertem ONT
  • Schnelles und stabiles WLAN mit WiFi 7 Standard (802.11be) mit bis zu 7136 Mbit/s und zwei Basisstationen im Simultanbetrieb (2,4 GHz & 5 GHz)
  • Unterstützung des EasyMeshTM-Standards für unkomplizierte Einbindung von WLAN-Repeatern
  • 1x 2,5 Gigabit WAN und 3x Gigabit LAN-Anschlüsse und ein USB 3.0 Anschluss für z.B. Drucker
  • Bis zu sechs DECT-Telefone und analoge Geräte möglich

Zur O2 HomeBox 4 →

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